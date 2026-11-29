Rund 106.000 Menschen in Deutschland tragen das HI-Virus in sich, doch ein Teil davon weiß das nicht. Vor allem bei Heterosexuellen und Drogenkonsumenten steigen die Zahlen. England macht vor, wie sich gefährdete Gruppen besser erreichen ließen.

Rund 106.000 Menschen in Deutschland tragen das HI-Virus in sich, doch ein Teil davon weiß das nicht. Vor allem bei Heterosexuellen und Drogenkonsumenten steigen die Zahlen.

England macht vor, wie sich gefährdete Gruppen besser erreichen ließen.. Das heißt: Bis Ende 2025, so das gemeinsame Programm der Vereinten Nationen für HIV/Aids, sollten 95 Prozent der HIV-Infizierten um ihre Infektion wissen. 95 Prozent von diesen sollten Zugang haben zu einer antiviralen Therapie. Und bei 95 Prozent von ihnen wiederum sollte die Therapie die Viruslast im Blut unter die Nachweisgrenze drücken.2,9 Millionen Menschen weniger als anvisiert. Davon bekamen nur 89 Prozent eine antivirale Therapie.

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Erreicht wurde immerhin das dritte Ziel: Bei 95 Prozent der Behandelten schlug die Therapie an. Doch insgesamt, so die WHO, müssten gemäß der Vorgabe zusätzlich etwa 4,8 Millionen der weltweit etwa 41 Millionen HIV-Infizierten um ihre Infektion wissen und eine antivirale Therapie erhalten. Schätzungen des Robert-Koch-Instituts lebten im Jahr 2025 bundesweit etwa 100.600 Menschen mit HIV. Nur 91 Prozent von ihnen - etwa 92.000 - wussten um ihre Infektion.