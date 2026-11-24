Warum schnüffelt ein Hund am Schritt fremder Menschen? Hunde nutzen ihren Geruchssinn aus Neugier und sozialem Interesse, ohne böse Absicht.

Wenn ein Hund am Schritt eines Menschen schnüffelt, ist das für viele Halter und Betroffene unangenehm. Dennoch gilt das Verhalten als völlig normal: Hunde schnüffeln am Schritt von Menschen aus Neugier und sozialem Interesse, ohne böse Absicht. Viele Hundebesitzer fragen sich, warum ihr Vierbeiner gerade diesen Bereich untersucht, besonders dann, wenn es bei fremden Menschen passiert.

Der Hund schnüffelt am Schritt also nicht aus Unhöflichkeit. Er nutzt die Sinne, die er für den Kontakt mit anderen Lebewesen einsetzt, und der Geruchssinn steht dabei an erster Stelle.

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Die Nase des Hundes als wichtigstes Sinnesorgan

Der Geruchssinn ist das leistungsfähigste Sinnesorgan des Hundes, denn mit rund 220 Millionen Riechzellen nimmt er seine Umwelt vor allem über die Nase wahr. Schnüffeln ist daher ein echtes Bedürfnis des Hundes und kein bloßer Zeitvertreib.

Durch Düfte informieren sich Hunde über ihre Umgebung und über andere Lebewesen. Dabei erfahren sie, wo ein anderes Tier zuletzt gewesen ist, ob es paarungsbereit ist und wie es um dessen Gesundheit steht. Hunde lernen sich auf diesem Weg kennen und erkennen einander am Körperduft wieder.

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Aus diesem Grund steckt der Hund seine Nase auch in den Schritt von Menschen. Das Verhalten hat nichts mit schlechten Manieren oder ungenügender Erziehung zu tun. Vielmehr drückt der Hund damit sein Interesse gegenüber neuen Bekanntschaften aus.

Warum der Schritt für Hunde so interessant ist

Der Schritt ist für Hunde deshalb spannend, weil dort Duftstoffe besonders intensiv auftreten und für den Hund leicht zugänglich sind. Auch Menschen besitzen Drüsen, die Gerüche abgeben, vor allem im Intimbereich.

Hunde senden und empfangen zudem Duftstoffe, sogenannte Pheromone. Diese lassen sich besonders gut an den Analdrüsen erschnüffeln. Deshalb riechen Hunde einander oft zur Begrüßung am Hinterteil, was für Menschen befremdlich wirkt, für Hunde aber zum guten Ton gehört.

Wenn ein Hund am Schritt eines fremden Menschen schnüffelt, versucht er demnach, Informationen über sein Gegenüber zu sammeln. Die Methode entspricht dem Verhalten, das Hunde auch untereinander zeigen.

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Periode und Eisprung verstärken das Schnüffeln

Frauen, die ihre Periode haben, sind für Hunde besonders interessant, weil sich in dieser Zeit die weiblichen Pheromone verändern. Hunde schnüffeln dann sehr intensiv und lange, da der veränderte Geruch für sie besonders spannend ist.

Dasselbe gilt laut Quelle auch beim Eisprung. Hunde erkennen diese fruchtbare Phase sofort am veränderten Geruch und reagieren entsprechend aufmerksam.

Gelassen bleiben und das Verhalten abgewöhnen

Halter sollten ihren Hund für das Schnüffeln am Schritt nicht bestrafen, denn das Verhalten ist ein komplett normales Ausdruck des sozialen Interesses. Es dient in erster Linie der Informationssammlung und hat keine feindselige Bedeutung.

Wer das Verhalten dennoch unterbinden möchte, kann laut Quelle mit Geduld und Ablenkung arbeiten. Mit gezielter Ablenkung lässt sich dem Hund das Schnüffeln am Schritt nach und nach abgewöhnen.