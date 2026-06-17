Warum ich auf Platz 1 der WM-Tipp-Charts stehe

Ich erkläre, wie ich meine Tipps abgegeben habe und welche Strategie ich verfolgt habe, um auf Platz 1 der WM-Tipp-Charts zu gelangen.

Als ich an diesem Mittwochmorgen aufwachte, hatte ich kurz Panik. Mein Telefon hatte einige verpasste Anrufe und WhatsApp-Nachrichten angezeigt. Mehr als üblich. Viel mehr.

Und alle von Arbeitskollegen. Mein erster Gedanke: Ich habe doch nicht etwa einen Dienst verschwitzt? Sofort checkte ich unseren Dienstplan. Dort war ein freier Tag eingetragen.

Glück gehabt! Ich rief also zwei, drei Kollegen zurück und las die Nachrichten. Die zwei immer gleichen Fragen: Wie machst du das? und Hast du Spiele gekauft? Dann verstand ich es endlich.

Es ging um unser BILD-internes Tippspiel zur WM. Ich stehe derzeit auf der Plattform Kicktipp mit 52 Punkten auf Platz 1. Insgesamt 192 Kollegen sind dabei. Der Zweitplatzierte hat bereits 10 Punkte Rückstand.

Der Grund: Ich lande einen Volltreffer nach dem anderen. In der letzten WM-Nacht habe ich die Ergebnisse der Spiele zwischen Frankreich und Senegal (3:1), dem Irak und Norwegen (1:4) sowie Argentinien und Algerien (3:0) exakt richtig getippt. Für jedes korrekte Ergebnis gibt's 5 Punkte. Bei der Partie zwischen Österreich und Jordanien (3:1) hatte ich die richtige Tordifferenz (mein Tipp: 2:0).

Insgesamt habe ich von den bisher 20 absolvierten WM-Spielen 7 genau getroffen. Das sind 35 Prozent. Und plötzlich wollen alle wissen, wie das geht. Sogar mein Chef hat schon angerufen und berichtet, dass mein spektakulärer Tipperfolg Thema in der morgendlichen Redaktionskonferenz war.

Die Kollegen fragen sich, ob ich geheime Quellen oder sogar eine Zeitmaschine habe. Natürlich nicht. Die Wahrheit ist deutlich unspektakulärer. Ich habe gerade einfach eine Menge Glück und bin vielleicht etwas mutiger als andere bei der Tippabgabe.

Einige Tricks habe ich für Sie und meine Kollegen aber dann doch. Ändern Sie niemals Ihre Tipps. Hören Sie auf Ihr erstes Bauchgefühl und bleiben Sie dabei. Wer seine Tipps kurz vor Anpfiff noch einmal ändert, liegt meist daneben.

Wenn Sie bei der Tippabgabe kein klares Sieggefühl bei einer der beiden Mannschaften haben, dann sollten Sie sich trauen, auf ein Unentschieden zu setzen. So habe ich es bei einigen Spielen getan und wurde belohnt (u.a. Belgien - Ägypten und Holland - Japan). Viele vermeiden das allerdings. Dabei kann es in der WM-Gruppenphase natürlich nicht immer nur Gewinner und Verlierer geben. 7 Spiele sind bereits mit einem Remis ausgegangen.

Also ungefähr jedes 3. Spiel. Trauen Sie den vermeintlich kleineren Nationen mehr zu! Meine größte Erkenntnis des Turniers bisher: Die afrikanischen Mannschaften haben sich in der Defensive brutal weiterentwickelt.

Die spielen - Tunesien mal ausgenommen - alle sehr diszipliniert. Und natürlich gehört am Ende auch immer eine große Portion Glück dazu. Meine Tipps sind oft erst durch Treffer in der Nachspielzeit aufgegangen. In der Hoffnung, dass meine Strähne hält, wünsche ich auch Ihnen und meinen Kollegen ein glückliches Händchen. Sonst wird es bald langweilig für mich





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM-Tipp Kicktipp Tippspiel Glück Mut

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wenig Platz im Kleiderschrank? Dieses Tchibo-Gadget ist die LösungDieser Shopping-Tipp ist eine geniale Lösung, um mehr Stauraum im Kleiderschrank zu schaffen.

Read more »

Ungewöhnlicher Tipp: Ein überraschendes Getränk ist die beste Wahl bei HitzeAn heißen Tagen erfrischen sich viele mit Eiskaffee oder einer kalten Limo. Doch es gibt ein Getränk, das noch besser ist: Pfefferminztee.

Read more »

Garten-Tipp: Mit einer Pflanze hältst du Wespen ganz einfach fernIn den warmen Monaten werden Wespen auf dem Balkon oder im Garten schnell zur lästigen Plage. Mit einer Pflanze vertreibst du die Insekten auf natürliche Weise.

Read more »

GEA Group: Analystenlob sorgt für Kaufsignal - Trading-Tipp des TagesDie Aktie der GEA Group hat schwache Monate hinter sich. Aktuell scheint ein Stimmungsumschwung einzusetzen. Das Papier kämpft sich nach oben, das Chartbild hat sich klar aufgehellt. Heute gibt es zusätzliche

Read more »