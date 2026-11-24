Aua! Christoph Kramer bekommt bei einer TV-Übertragung einen Ball an den Kopf. Der Moderator nutzt die Chance für einen fiesen Spruch über das WM-Finale 2014.

Böse Überraschung bei der Live-Übertragung: Ein Querschläger trifft Chris Kramer. Er klagt, seine Kollegen spotten. Diese Szene weckt unweigerlich alte Gedächtnisbilder! Ein verirrter Fußball prallte Christoph Kramer während einer laufenden Sendung gegen den Schädel.

Beimfungierte der Weltmeister als Experte bei Amazon Prime. Unmittelbar an der Seitenlinie hatte er während des Aufwärmens der Mannschaften Position bezogen, ehe unvermittelt ein Ball angeschossen kam und ihn voll am Kopf traf. Das tat weh!

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„Why always me? “, fragte Kramer klagend, der den Ball, der von hinten kam, überhaupt nicht hatte kommen sehen: Warum immer ich? Natürlich eine Anspielung auf die Gehirnerschütterung, die er 2014 beim WM-Finale gegen Argentinien erlitten hatte. Von den Kollegen gab’s bis auf eine kurze Nachfrage von Mats Hummels aber wenig Mitleid, sondern Spott. TV-Moderator Jonas Friedrich griff den kuriosen Vorfall später nochmal auf und erkundigte sich: „Chris, was macht der Kopf?

“ Ganz gelassen reagierte das prominente Opfer und gab zurück: „Sehr gut, besser. “ Das berichtetAllerdings war die Angelegenheit damit keineswegs erledigt. Sofort verwandelte Hummels diese Steilvorlage genüsslich und spottete los: „Ey, vor allem bester Kopfball, den ich von dir gesehen habe in den letzten 15 Jahren.

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“ Einen frechen Kommentar ließ sich auch Friedrich keinesfalls nehmen: „Ist es ihm nicht sein ganzes Leben lang eigentlich gelungen, Kopfbälle zu vermeiden? Jetzt das.

“ Unterdessen suchte der Getroffene nach einer Erklärung dafür, auf welche Weise das Geschoss überhaupt bis zu ihm vordringen konnte. Schließlich befand sich die TV-Crew doch hinter einer Absicherung.

„Aber ich frage mich, woher das Ding kommt, weil wir standen ja hinter so einem Netz. Der muss ganz komisch reingeflogen sein“, wunderte sich der TV-Experte. Für den absoluten Lacher der Sendung sorgte abschließend jedoch der Gastgeber. Friedrich merkte lakonisch an: „Aber Hauptsache, du kannst dich an den Abend erinnern.

“ Bei der Weltmeisterschaft 2014 rauschte der Mittelfeldakteur im Endspiel gegen das argentinische Team brutal mit Ezequiel Garay ineinander. Vorerst setzte er das Spiel fort. Im Nachhinein erst sickerte durch, dass der Nationalspieler beim Unparteiischen Nicola Rizzoli mitten im Match nachgefragt haben soll, ob dieses Duell wirklich das Endspiel um den Weltpokal sei. Wenige Augenblicke später musste der angeschlagene Kramer den Rasen verlassen.

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Für den krönenden Abschluss sorgte seinerzeit Mario Götze: Durch sein Tor während der Extrazeit sicherte sich die DFB-Auswahl das 1:0 sowie den Weltmeistertitel. Ein Dutzend Jahre nach jenem Drama nimmt der Weltmeister den erneuten Schädeltreffer erfreulicherweise mit viel Humor.