Hamburgs letzte Weihnachtsstern-Gärtnerei verrät, warum selbst schwaches Licht die Pflanzen ruinieren kann.

Die Gärtnerei Martens ist die letzte in ganz Hamburg, die noch Weihnachtssterne anbaut. Sie gibt Tipps, wie sie lange schön bleiben und was nach Weihnachten mit ihnen passieren sollte.

Mehr als 32 Millionen Weihnachtssterne werden in Deutschland inzwischen jedes Jahr zur Adventszeit verkauft. Doch während früher fast jede Gärtnerei in den Vierlanden den Exoten im eigenen Gewächshaus zog, ist im Hamburger Umland nur noch eine übrig geblieben: die Gärtnerei Martens in Reitbrook. Tanja Witzke steht in ihrem Gewächshaus am Vorderdeich 25 in Reitbrook in einem Meer aus roten Blüten.

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Wobei das streng genommen nicht stimmt: „Denn es handelt sich bei dem leuchtend roten Kranz der Pflanze gar nicht um Blüten“, erklärt sie, sondern um Blätter.

„Besonders die großen Weihnachtssterne sind heutzutage sehr beliebt“, erzählt die Gärtnerin. „Früher wurden eher mehrere kleine für die Fensterbank gekauft. “Im Familienbetrieb Martens läuft der Verkauf jetzt richtig an. Erst seit einigen Tagen leuchten die Weihnachtssterne tiefrot.

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Die Färbung der Blätter beginnt, wenn die Tage zum Herbst kürzer werden. Ende September ist das für die Pflanzen das Signal. Ende November sind sie dann vollständig ausgefärbt. Die großen Gärtnereien in Nordrhein-Westfalen helfen mit einem Trick nach, um früher mit dem Verkauf beginnen zu können.

Jeder zweite Weihnachtsstern kommt von dort. Die Betriebe verdunkeln die Pflanzen nachmittags mit schwarzem Tuch oder Folie, um die Nacht zu verlängern. Dann beginnen die Pflanzen schon ab Ende Oktober zu blühen und bilden die roten Blätter aus. Bei Martens richtet sich die Entwicklung noch nach dem natürlichen Tageslicht.

Das bedeutet allerdings, dass ab Oktober kein Licht mehr im Gewächshaus brennen darf. Tanja Witzke: „Selbst schwache Lichtquellen können die Blütenbildung verhindern.

“ Ohne die ungestörte Dunkelphase bleiben auch die roten Blätter aus. In ihrer Heimat von Mexiko bis Guatemala wächst die Pflanze als mehrere Meter hoher Strauch. Bei den Azteken hieß sie Cuetlaxochitl und wurde unter anderem als Heilpflanze gegen Fieber genutzt. Heute heißt der Weihnachtsstern in Mexiko und den USA „Poinsettia“ und am 12.

Dezember wird der „Poinsettia Day“ gefeiert. In den USA erinnert dieser Tag an Paul Ecke Jr., den Sohn einer deutschen Auswandererfamilie. Er gilt als „Vater“ der Poinsettie, weil er die Pflanze zu Beginn des 20. Jahrhunderts so weiterentwickelte, dass sie sich als Zimmerpflanze eignete.

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Einen frischen Weihnachtsstern erkennen Kunden daran, dass in der Mitte noch die kleinen gelben Blütenknöpfchen sitzen. Die roten Hochblätter dienen übrigens dazu, Insekten anzulocken. Da hilft nur noch rasieren! Warum dieses beliebte Ausflugsziel unters Messer kommt Im Haus sollten die Pflanzen hell, vor Zugluft geschützt und bei 16 bis 20 Grad stehen.

Die Erde im Topf sollte immer leicht feucht sein. Trockenheit vertragen die Weihnachtssterne ebenso wenig wie dauerhaft nasse Füße. Und was macht man nach Weihnachten mit dem Weihnachtsstern? Bis Ostern kann er noch schön aussehen.

Aber was kommt danach?

„Dunkel stellen – Mülleimer“, lautet die humorvolle Antwort aus der Gärtnerei Martens. Denn wenn jetzt die Tage länger werden, wachsen aus dem roten Blattkranz wieder frische grüne Blätter und die Pracht ist vorbei. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo.

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