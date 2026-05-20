Ein bericht über einen heftigen Autounfall, bei dem Jamal Musiala involviert war. Es wurde detailiert über die beteiligten Parteien und ihre Verletzungsprotokolle Maverick, während Musiala seinen Teil übernahm und die noch lebenden Verdeckung und die noch lebende Beifahrerin verursachte, aber keinem von ihnen schwere Verletzungen zufügte.

Ein heftiger Autounfall im April 2025 auf der A8 auf Höhe Neubiberg/Oberhaching (Bayern).

"tz München" berichtet am heutigen Mittwoch über den Vorfall. Jamal Musiala, einer unserer größten Fußball-Stars, war involved. Zwei Personen wurden leicht verletzt, darunter Jamal Musiala sowie seine 16-jährige Schwester Latisha. Der BMW AG berichtet, dass Musiala und der andere Fahrerinvolvedтили einen Autounfall und die entstandene Störung: "Es ist richtig, dass ich im April 2025 einen Unfall hatte, den ich auch verursacht habe.

Dafür übernehme ich selbstverständlich auch die Verantwortung. Umso dankbarer bin ich, dass durch meine Unachtsamkeit niemand ernsthaft verletzt wurde.

" Damit wurden und erlittenen einen Totalschaden. Beide Fahrzeuge beschädigte die rechte Leitplanke. Musialas Audi wurde durch die rechte Leitplanke abgebremst und kam dort zum Stehen. Jamal Musiala beschreibt die Folgen des Crashes persönlich: "Der Unfall war wirklich ein einschneidendes Ereignis, das ich in der Folge verarbeiten musste.

Heute bin ich einfach nur froh und dankbar, dass weder andere noch ich dabei ernsthaft verletzt wurden.

" Musiala betont, dass die Verantwortlichen beim FC Bayern und dem DFB zu jeder Zeit über den Vorfall Bescheid wussten und ihn unterstützt haben, wo sie nur konnten





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Jamal Musiala Autounfall Verletzt BMW AG Letzter Vermerk Audi RS7

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