Josh O'Connor gilt als ursprünglicher Top-Favorit für James Bond, lehnte aber ab. Wie Denis Villeneuve Robert Pattinson als Nachfolger von Daniel Craig vermittelte.

Der irische Schauspieler Josh O'Connor war lange Zeit die Nummer eins unter den Kandidaten für die Nachfolge von Daniel Craig als James Bond. Laut Berichten aus der Filmbranche soll er zwischenzeitlich sogar als Top-Kandidat gegolten haben. Doch offenbar war es O'Connor selbst, der einer möglichen Bond-Karriere einen Riegel vorschob. Diese Entwicklung ebnete den Weg für Robert Pattinson, der sich schließlich durchsetzte.

O'Connor als ursprünglicher Favorit von Denis Villeneuve

Matthew Belloni berichtete in seinem Branchennewsletter What I'm Hearing des Portals Puck, dass O'Connor schon früh der Favorit von Regisseur Denis Villeneuve war. Der Regisseur, bekannt für seine Arbeit an großen Filmen wie Dune, sah in dem Schauspieler das ideale Profil für die ikonische Rolle. O'Connor hatte bereits internationale Anerkennung für seine Darstellung von König Charles III. in der Serie The Crown erhalten. Zudem war er in Filmen wie Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery und Challengers zu sehen. Trotz dieses Talents und der Unterstützung durch Villeneuve zögerte O'Connor jedoch erheblich.

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Bedenken wegen des enormen öffentlichen Drucks

Der Schauspieler hatte von Anfang an Bedenken, was die enorme öffentliche Aufmerksamkeit, den Druck und die Verpflichtungen betrifft. Diese Faktoren gehen typischerweise mit der Rolle des berühmtesten Geheimagenten der Filmgeschichte einher. Laut Belloni zögerte O'Connor mehrfach, ob er überhaupt am Casting teilnehmen sollte. Die Verantwortung und die damit verbundene globale Medienpräsenz schienen ihm zu belastend zu sein. Schließlich absolvierte er zwar einen Screen-Test, entschied sich dann aber gegen eine weitere Kandidatur. Dieser Schritt war entscheidend für die weitere Entwicklung der Besetzungsfindung.

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Die Entscheidung zugunsten von Robert Pattinson

Damit war der Weg für die anderen Kandidaten frei und die Produktion suchte nach Alternativen. Letztlich setzte sich Robert Pattinson durch. Pattinson ist ein erfahrener Darsteller, der bereits in vielen großen Franchises mitgewirkt hat. Dazu zählen Harry Potter, Twilight, The Batman und Dune. Seine Fähigkeit, große Blockbuster zu tragen, ist durch diese Karriere nachgewiesen. Er wird nun seine eigene Interpretation des legendären Geheimagenten gestalten. Fans sind gespannt, wie er die Figur in sein eigenes Schaffen integriert. Die Produktion geht davon aus, dass er die notwendigen Qualitäten für die Rolle mitbringt.

Reaktion der Branche und weitere Projekte

In der Öffentlichkeit wurde O'Connor weiterhin als einer der unterschätztesten Schauspieler unserer Zeit gelobt. Viele Bewunderer vermissen ihn in größeren Mainstream-Produktionen, da er sich oft für kleinere Indie-Dramas wie La Chimera und The History of Sound entschied. In solchen Filmen entfaltet sich sein schauspielerisches Können am stärksten. Seine Entscheidung gegen Bond könnte auch seine nächsten Projekte betreffen. Sollte der Bericht von Belloni stimmen und sein Bauchgefühl ihn tatsächlich von der Rolle abgeraten haben, dann war seine Wahl vielleicht richtig. Robert Pattinson bereitet sich nun auf die Dreharbeiten vor. Ein Kinostart im Jahr 2027 gilt allerdings als eher unwahrscheinlich. Die exakten Details zum Produktionsstart sind derzeit noch nicht bekannt.