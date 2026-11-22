Küchenpapier im Kühlschrank nimmt überschüssige Feuchtigkeit auf, hält Gemüse länger knackig und reduziert unangenehme Gerüche, was die Frische der Vorräte verlängert und Kosten spart.

Darum kann Küchenrolle manchmal mehr Schaden als Nutzen anrichten. Eine Küchenrolle in den Kühlschrank legen? Warum du das ruhig öfters machen solltest, verraten wir dir.

Du wirst dich wundern. Man soll Küchenpapier in den Kühlschrank legen? Klingt erst mal ungewöhnlich. Dabei gehört es doch eigentlich neben die Spüle, oder?

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Zumindest steht es dort bei mir in der Küche.wahre Wunder bewirken – für längere Frische, weniger Gerüche und ein besseres Klima im Inneren eures Kühlschranks. Wer den Trick kennt, spart nicht nur, sondern auch Geld. Hier erfahrt ihr, warum Küchenpapier ein echter Frische-Booster ist – und wie ihr es am besten einsetzt.bildet. Küchenpapier wirkt hier als einfacher, aber effektiver Feuchtigkeitsfänger.

Es nimmt überschüssige Nässe auf und sorgt so dafür, dass eure Vorräte länger frisch bleiben. Nach dem Waschen gut trocknen und in einer Box mit Küchenpapier oben und unten aufbewahren. Der Salat bleibt so länger knackig, ganz ohne matschige Blätter. Gebt die Kräuter in ein leicht feuchtes Küchenpapier und anschließend in einen luftdurchlässigen Beutel.

So bleiben sie tagelang frisch. Beeren in eine mit Küchenpapier ausgelegte Schale legen, Pilze in Küchenkrepp wickeln statt in Plastik. Beides hilft gegen Schimmelbildung. Viele Gemüsesorten geben im Kühlschrank Feuchtigkeit ab.

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Wenn ihr Küchenpapier auf den Boden des Gemüsefachs legt, wird diese Nässe aufgenommen. Die Folge: Das Gemüse bleibt deutlich länger knackig. Ein oft übersehener Vorteil: Küchenpapier kann unangenehme Gerüche im Kühlschrank reduzieren. Es nimmt nicht nur Feuchtigkeit auf, sondern bindet auch Gerüche von intensiven Lebensmitteln wie Zwiebeln, Knoblauch oder reifem Käse.

Wer besonders empfindlich auf Kühlschrankgerüche reagiert, legt einfach ein, zwei Blätter Küchenpapier locker zwischen die Produkte oder in ein Fach. Fertig ist der natürliche Geruchsfilter.im Kühlschrank zu verhindern. Vor allem in kühleren Bereichen oder bei häufigem Türöffnen. Weniger Feuchtigkeit bedeutet bessere Lagerbedingungen und das bedeutet länger frische Lebensmittel.zu stellen.

Am besten ins Gemüsefach oder in ein leeres Fach. Die Rolle wirkt wie ein kleiner Luftentfeuchter und saugt überflüssige Feuchtigkeit auf. Wichtig: Die Küchenrolle solltet ihr aus hygienischen Gründen regelmäßig austauschen! Küchenpapier ist ein einfacher, aber wirkungsvoller Helfer.

Wer seinen Kühlschrank clever organisiert, kann die Haltbarkeit seiner Vorräte aber noch weiter verbessern. Hier ein paar einfache Tricks für die Praxis:Jeder Kühlschrank hat Temperaturzonen. Unten ist es am kältesten – perfekt für Fleisch und Fisch. Die Mitte ist gut für Milchprodukte, oben kommen Marmelade oder Reste.

Das Gemüsefach ist etwas wärmer und feuchter – ideal für Salat & Co. Ein Blatt Küchenpapier im Gemüsefach unterstützt dabei die ideale Luftfeuchtigkeit. Nicht jedes Lebensmittel gehört in luftdichte Boxen. Pilze oder Hartkäse brauchen Luft. Statt Plastikverpackung lieber Papier oder gelochte Behälter nutzen.

Für alles andere könnt ihr Küchenpapier als Einlage oder Abdeckung benutzen. Heißes Essen solltet ihr nie direkt in den Kühlschrank stellen! Lasst es erst abkühlen und füllt es dann inIn der Kühlschranktür ist es am wärmsten! Perfekt für Saucen, Getränke und Butter.

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Hier sollten keine leicht verderblichen Sachen wie Milch oder Eier gelagert werden. Einmal pro Woche solltet ihr euren Kühlschrank checken: Was muss bald gegessen werden? Was ist abgelaufen und kann direkt entsorgt werden? Wir verwenden sie jeden Tag, doch allzu oft falsch.

Scroll dich durch die Bilder und finde heraus, welche Gegenstände du ab jetzt anders benutzen solltest:Das Loch in der Pfanne kann entweder dazu genutzt werden, die Pfanne aufzuhängen oder als Aufbewahrungsort für den Kochlöffel oder Pfannenwender dienen. Die Lasche an der Dose dient nicht nur zum Öffnen, sondern kann auch als Strohhalmhalter verwendet werden. Einfach umdrehen und den Strohhalm durch das kleinere Loch stecken. So kannst du selbst kohlensäurehaltige Getränke trinken, ohne, dass der Strohhalm hochrutscht.

Mit der blauen Seite des Radiergummis lässt sich Tinte entfernen. Sie wirkt wie Schmirgelpapier und entfernt die oberste Papierschicht. Die meisten von uns verwenden die Schublade unter dem Backofen als Aufbewahrungsort für allerhand Krimskrams. Dabei kann sie in vielen Fällen auch als praktische Warmhalte-Schublade für Teller genutzt werden.

Du kannst mit der Spitze im Deckel die Schutzfolie aufstechen. Du musst also die Cremetube nicht aufschrauben und dann die Folie abziehen. Das Loch im Lineal dient dazu, das Lineal aufzuhängen oder ein Band daran zu befestigen.

Außerdem lässt sich das Lineal durch das Loch wie ein Zirkel verwenden. Mit Kieselgel-Beuteln, die Paketen beiliegen, kannst du feuchte Schuhe schneller trocknen, muffige Sporttaschen trocken halten, Werkzeug vor Rost schützen und Schubladen oder Aufbewahrungsboxen vor Feuchtigkeit bewahren. © Adobe Stock/ Collage: gofemininDas Loch in der Kappe des Kugelschreibers kann Leben retten. Wird der Deckel verschluckt, was bei Kleinkindern leider passieren kann, dann kann durch das Loch trotz blockierter Luftröhre noch etwas Luft in die Lunge gelangen.

Allerdings bietet es keine hundertprozentige Sicherheit. Kleinteile wie die Deckel von Kugelschreibern sollten immer außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden! Mit Alufolie kannst du nicht nur Lebensmittel einpacken. Du kannst mit ihr auch Töpfe putzen.

Einfach zusammenknüllen und über die Oberflächen reiben. Thalia-Empfehlung: Diese 10 Bücher sollte jeder einmal im Leben gelesen haben