Experten raten dringend davon ab, Katzen mit Laserpointern spielen zu lassen. Studien zeigen einen Zusammenhang mit zwanghaftem Verhalten und Frust bei den Tieren.

Experten warnen eindringlich davor, Katzen mit Laserpointer n zu spielen zu lassen, da diese Tätigkeit zu erheblichem psychischem Stress bei den Haustieren führen kann. Der rote Punkt flitzt über den Teppich und die Katze hechtet hinterher, doch das Ergebnis bleibt stets das Gleiche: Sie fängt nichts. Dieser ständige Mangel an Erfolgserlebnis kann bei Katzen zu massiver Frustration und im schlimmsten Fall zu zwanghaftem Verhalten führen.

Gefahr von Zwangsstörungen bei Katzen

Stellen Sie sich einmal vor, Sie würden jeden Tag Joggen gehen, jedoch nie den Zielpunkt erreichen oder ein Ziel erreichen. Genau diese Erfahrung machen Katzen beim Laserpointer-Spiel, wie Studien belegen. Es existiert ein klarer Zusammenhang zwischen dem häufigen Einsatz solcher Geräte und Verhaltensweisen, die einer Zwangsstörung gleichen. Der US-Sender NBC News hat diese Problematik detailliert aufgearbeitet und die Risiken für das Wohlbefinden der Tiere hervorgehoben.

Also read Missverständnisse mit Katzen: Warum Körpersprache und Kommunikation entscheidend sind

Katzen sind per Naturanlage taktile Wesen, die einen festen Jägerinstinkt besitzen. Für sie ist es essenziell, das Gefühl der Beutejagd vollständig durchzustehen, einschließlich des finalen Fangmoments. Wenn diese physische Komponente fehlt, bleibt der natürliche Jagdzyklus unvollständig. Dies führt zu einem inneren Konflikt, den das Tier nicht auflösen kann, was sich langfristig negativ auf die psychische Gesundheit auswirkt.

Profi Jennifer Van de Kieft kritisiert Geräte

Jennifer Van de Kieft ist eine anerkannte Katzen-Verhaltenstrainerin, die sich öffentlich zu diesem Thema geäußert hat. Sie bezeichnete Laser Spielzeuge in einem Interview mit NBC News als die schlechtesten Spielzeuge, die man Katzen anbieten kann. Ihre Begründung basiert auf jahrelanger Erfahrung mit der Analyse von Katzenverhalten und der Beobachtung, wie Tiere auf fehlende physische Interaktion reagieren. Sie betont, dass das Fehlen eines greifbaren Objekts die natürliche Belohnungsschleife im Gehirn der Katze unterbricht.

Advertisement

Die Warnung geht über einfache Frustration hinaus. Langfristige Schäden können sich in Form von obsessiven Jagdphrasen äußern, bei denen das Tier scheinbar sinnlos nach unsichtbaren Punkten greift. Dieses Verhalten ist nicht nur störend für die Halter, sondern zeigt auch einen hohen Leidensdruck beim Tier. Van de Kieft rät daher dringend davon ab, solche Geräte als primäre Beschäftigungsmethode zu nutzen, da sie die Bindung zum Menschen nicht nachhaltig stärkt.

Lösungsansatz von Dr. Abel Gonzalez

Dr. Abel Gonzalez ist klinischer Direktor bei der Haustier-Telemedizin-Plattform Dutch und teilt die Bedenken der Verhaltenstrainerin. Allerdings bietet er eine pragmatische Lösung für Halter an, die einen Laserpointer bereits besitzen oder verwenden möchten. Er rät dazu, dem Tier direkt nach dem Laserspiel ein greifbares Spielzeug zu geben. Diese Maßnahme soll das Gefühl eines erfolgreichen Fangs vermitteln und somit den auftretenden Frust sowie die Anfälligkeit für zwanghaftes Verhalten deutlich verringern.

Durch das Kombinieren der visuellen Stimulation mit einem physischen Objekt wird der Jagdinstinkt wieder vollständig befriedigt. Die Katze lernt, dass das Jagen mit einem greifbaren Ergebnis endet. Diese Methode nutzt die Vorteile der interaktiven Jagd, ohne die negativen psychologischen Folgen des ständigen Nicht-Erfolgens in Kauf zu nehmen. Es handelt sich um einen Kompromiss, der das Wohlbefinden der Katze priorisiert.

Konkrete Spiel-Empfehlungen für Halter

Neben der richtigen Spielzeugwahl spielen auch Häufigkeit und Dauer der Interaktion eine zentrale Rolle für die Gesundheit der Katze. Jennifer Van de Kieft gibt konkrete Empfehlungen zur täglichen Spielpflege aus. Halter sollten mindestens zweimal am Tag etwa zehn Minuten aktiv mit ihrer Katze spielen. Diese Routine sorgt dafür, dass der Jägerinstinkt kanalisiert wird und die Katze sich ausgelastet fühlt.

Advertisement

Für Kätzchen gelten noch strengere Anforderungen an die Interaktion. Diese sollten mindestens viermal täglich Spielzeiten erhalten. Jungtiere haben einen höheren Energieverbrauch und einen stärkeren Drang zum Üben ihrer Fähigkeiten. Regelmäßige, kurze Spielphasen helfen, diese Energie positiv zu nutzen und aggressive oder destruktive Verhaltensweisen im Haus zu vermeiden. Eine konsequente Umsetzung dieser Ratschläge trägt maßgeblich zu einem gesunden Zusammenleben bei.