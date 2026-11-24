Krieg, Wehrpflicht, Bildung: Eine Generation fürchtet um ihre Zukunft. Zwei junge Menschen gehen auf die Straße – trotz Regens und Widerständen.

Krieg, Wehrpflicht, Bildung: Eine Generation fürchtet um ihre Zukunft. Zwei junge Menschen gehen auf die Straße – trotz Regens und Widerständen. In Leipzig haben sich im Rahmen der Proteste von „Gen Z regelt“ rund 2.500 Menschen zu einer weitgehend friedlichen Demonstration versammelt.

Nach dem offiziellen Ende der Versammlung kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Einsatzkräfte setzten Wasserwerfer und Pfefferspray ein.. Lina öffnet die Wohnungstür zu ihrer WG, in der sie ein zehn Quadratmeter großes Zimmer bewohnt. Der Flur dient gleichzeitig als Wohnzimmer, ein kleines Sofa steht in der Ecke gegenüber eines massiven Vorratsschranks, den ihre Mitbewohner mit einem „Zu Verschenken“-Schild auf der Straße entdeckt und kurzerhand in die Wohnung geschleppt haben.

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Ein Räucherstäbchen brennt. Die 23-Jährige ist sehr glücklich, hier zu wohnen, erzählt sie lächelnd. Textchefin Birgitta Stauber sucht sie in ihrem Newsletter „Das Beste am Sonntag“ für Sie aus, eingebettet in ein persönliches Editorial. Kostenlos abonnieren können Sie den NewsletterUnglücklich dagegen sind sie und ihr Kommilitone Lowis , der zu Besuch ist, mit der aktuellen Politik.

Deshalb wollen sie am heutigen Abend auch an der Gen-Z-Demo teilnehmen.

„Super viele junge Menschen haben das Gefühl, dass ihnen die Entscheidungsmacht über ihr eigenes Leben genommen wird. Dass ihre Möglichkeiten eingeschränkt werden, selbstbestimmt über ihre Zukunft zu entscheiden. Gleichzeitig sind es gerade die jungen Menschen, die künftig Verantwortung für das Land übernehmen und mit den Folgen der heutigen politischen Entscheidungen umgehen müssen.

“ Ein Beispiel dafür sei die Wehrpflicht. Lowis macht sich Sorgen um seine zwei kleinen Brüder, die dann zur Armee gehen müssten.

„Für, die man selbst gar nicht angefangen hat, die von oben entschieden wurden, müssen am Ende die jungen Menschen geradestehen und möglicherweise sogar sterben. Obwohl diejenigen, die diese Entscheidungen treffen, selbst keine vergleichbaren Konsequenzen tragen“, ergänzt Lina. Damit schieße man sich selbst ins Bein – genauso wie bei den Einsparungen in derFür Kriege, die man selbst gar nicht angefangen hat, müssen am Ende die jungen Menschen geradestehen und möglicherweise sogar sterben.

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Lowis stimmt zu: „Es geht vor allem um die Kürzungen – ganz besonders im Bildungswesen, denn darin liegt die Zukunft für das ganze Land. Ich finde, da sollte man viel mehr Ressourcen reinstecken.

“ Kürzungen hätten sie beinahe selbst getroffen. Die beiden studieren Ägyptologie – und sollen der letzte neue Jahrgang an der Universität Leipzig sein. Noch ist von einer Streichung des Studiengangs offiziell nichts zu finden. Aber laut Medienberichten soll die Uni bis 2028 rund 16 Millionen Euro einsparen und bereits Dutzende Stellen gekürzt haben.

Ähnliche Entwicklungen sind deutschlandweit zu beobachten: Die Humboldt-Universitätmuss im akademischen Bereich zusätzlich zu den bereits 2024 beschlossenen Kürzungen in den kommenden Jahren acht Millionen Euro einsparen. An der TU Darmstadt wird das Institut für Sportwissenschaft geschlossen und das Institut für Angewandte Geowissenschaften verkleinert und neu verortet.

„Der Staat schaut nur, was am Ende Geld bringt. Viele Sachen mit Seele und Kultur werden gestrichen“, findet Lina. Dabei ist das Ägyptologie-Studium für beide nicht die erste Wahl. Lina ist bereits ausgebildete Erzieherin und würde gern auch in diesem Beruf arbeiten – fand aber nach der Ausbildung keinen Job.

Die Kinderzahl in Leipzig sei stark gesunken.

„Es wäre der Moment gewesen, den Betreuungsschlüssel endlich zu verbessern – aber nein“, stellt sie fest. Es müssten sich weiterhin zu wenige Erzieherinnen und Erzieher um zu viele Kinder kümmern. Um sich weiter zu qualifizieren, habe sie das Studium begonnen. Für einen thematisch naheliegenderen Studiengang wie Erziehungswissenschaften sei ihr NC zu schlecht gewesen.

„Nur weil man eine Vielzahl an Berufsmöglichkeiten hat, heißt das ja noch lange nicht, dass man reinkommt und auch tatsächlich die Chance dazu hat“, fasst sie zusammen. Lowis ging es ähnlich. Er wollte Restaurator werden, hat aber trotz vieler Bewerbungen keinen Platz für das nötige Vorpraktikum bekommen.

„Weil ich keine Vorerfahrung hatte. Aber wo soll ich die denn herbekommen, wenn ich nicht studieren darf ohne das Praktikum?!

“ Er zieht die Augenbrauen zusammen, wirkt leicht verzweifelt.17 Uhr am kleinen Wilhelm-Leuschner-Platz, gleich zieht der Protestzug los. Es regnet und ist kalt. Lina und Lowis sind zwei der circa 2500 Menschen, die an den Protesten teilnehmen. Das Wetter sei eine gute Metapher.

„Die ganze Umwelt ist gerade richtig scheiße zu uns, und wir sind trotzdem da und kämpfen dafür, dass sich etwas ändert“, meint Lowis. Plakate mit Aufschriften wie „Bildung statt Bomben“ und „Merz muss weg“ ragen in die Luft. Die Stimmung ist gut, manche singen, die überwiegend junge Teilnehmerschaft ist bunt gemischt. Heraus sticht eine Senioren-Gruppe.

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„Höchste Zeit, dass die jüngere Generation jetzt auch aus sich heraus aktiv wird,“ meint der 77-jährige Christian mit ruhiger, bedächtiger Stimme. Er finde die Grundforderungen der Gen Z wichtig und unterstützenswert.

„Ich bin ein überzeugter Alt-68er. Damals haben wir ähnliche Forderungen in den Mittelpunkt gestellt und dafür Widerstand erfahren. Das ist heute genauso. Umso wichtiger ist es, diese Forderungen in unserer freiheitlichenWiderstand nehmen auch Lina und Lowis gegenüber der Gen Z und ihren Ansichten wahr – nicht nur seitens der Politik, auch aus Teilen der Gesellschaft und den Medien.

Lina empfindet es als „Stimmungsmache“ gegen ihre Generation: „Es geht in vielen Medien nur darum, wie brutal und radikalisiert wir als Generation wären.

“ Nur wenige würden sich mit dem Inhalt der Forderungen und dem „Warum“ der Proteste beschäftigen. Lowis ergänzt: „Ich glaube, dass sich viele Leute damit auch angegriffen fühlen. Es wird ja das System infrage gestellt, das sie selbst mit aufgebaut haben und aufrechterhalten.

“ Nach kurzer Pause ergänzt er: „Ich habe das Gefühl, dass die ältere Generation oft in dem Mindset festhängt: Mir wurde gesagt, ich muss arbeiten, also mache ich das. Daraus entsteht eine Abwehrhaltung gegenüber unserer Generation, die sagt: Arbeit ist ein Teil meines Lebens, aber ich möchte mein Leben auch genießen.

“ Ich glaube, dass sich viele Leute damit auch angegriffen fühlen. Es wird ja das System infrage gestellt, das sie selbst mit aufgebaut haben und aufrechterhalten. Die Hauptverantwortung für Veränderungen sehen sie bei der Politik. Lina zeigt allerdings auch Verständnis für die Entscheidungsträger: „Ich kann mir schon vorstellen, dass es für diese Menschen schwer ist, etwas zu verändern.

Denn dadurch könnte auch die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeitsinken. Und das betrifft ja nicht nur Deutschland, sondern viele Länder. Wenn sich das System nicht grundlegend ändert, kann man nicht einfach aussteigen, ohne Gefahr zu laufen, abgehängt zu werden“, reflektiert sie.18.24 Uhr. Die Demo wird nach ungefähr der Hälfte der Route von der Polizei angehalten, da einzelne Personen Raketen, Böller und Leuchtfackeln zünden und teilweise in Richtung der Beamten werfen.

Pyrotechnik ist nach demVersammlungsgesetz verboten, was die Polizei mehrfach über Lautsprecher durchsagte. Unter den Demonstrierenden sind auch linke Gruppierungen wie die „Antifaschistische Aktion“, die ihre bekannten Parolen wie „Alerta Alerta Antifascista“, „Viva Palästina“ oder „Bullen sind Schweine“ rufen. Nach einer kurzen Unterbrechung zieht der Protestzug weiter. Lina ärgert sich.

„Ich finde es echt schade, dass Feuerwerk in Richtung der Polizei geschmissen wurde und man so wieder Gewalt reinbringt. Die Demo ist insgesamt doch so gut und wichtig.

“. Einige Teilnehmende sind in den Leipziger Süden gezogen. Dabei seien laut Polizei mehrfach Beamte mit Pyrotechnik und Gegenständen beworfen worden. Die Polizei setzt Wasserwerfer ein und umschließt eine Personengruppe.

Lina und Lowis bekommen davon, wie die vielen anderen friedlich Demonstrierenden, nichts mehr mit. Sie haben bereits den Heimweg angetreten. Sie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert. Aus diesem Grund können die Funktionen des Podcast-Players eingeschränkt sein. Bitte deaktivieren Sie den Ad-Blocker, um den Podcast hören zu können.