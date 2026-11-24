Trotz erheblicher Schwächen auf den Geraden holte McLaren in Las Vegas die meisten WM-Punkte: Wie Lando Norris und Oscar Piastri das möglich machten

Trotz erheblicher Schwächen auf den Geraden holte McLaren in Las Vegas die meisten WM-Punkte: Wie Lando Norris und Oscar Piastri das möglich machtengelobt. Sie hätten dort"eines ihrer besten Rennen" gezeigt.

Das zahlte sich für McLaren aus: Der Rennstall holte dank der Plätze zwei und drei am vergangenen WochenendeWas Stella besonders daran freut: McLaren könnte mit diesem Ergebnis über sich hinausgewachsen sein. Dazu müsse man nur"das Ergebnis ins Verhältnis dazu setzen, welches Potenzial ihnen das Team mit dem Auto zur Verfügung gestellt hat", so Stella.hatte Piastri die Geschwindigkeit des McLaren MCL40 auf den Geraden in Las Vegas noch als"schockierend" bezeichnet, nachdem er mit 1,006 Sekunden Rückstand lediglich Platz sieben belegt hatte.

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Norris war mit 0,351 Sekunden Rückstand auf Platz vier gefahren. Aufgrund diverser Strafversetzungen wurden aus den Qualifying-Positionen sieben und vier schließlich Diese Ausgangslage ließ McLaren-Teamchef Stella"große Bedenken" für das Rennen hegen:"Das lag an der Kombination aus Höchstgeschwindigkeit und Übersetzungsverhältnissen.

" Doch der Grand Prix entwickelte sich anders als gedacht - positiv für McLaren. Das habe das Team vor allem seinen Fahrern zu verdanken:"Lando und Oscar haben herausgefunden, wie sie den Windschatten nutzen konnten. Denn wo es für andere Autos in Ordnung gewesen wäre, den Windschatten zu verlassen und das Überholmanöver abzuschließen, haben sie erkannt: 'Mach das nicht, denn wir werden nicht einmal in der Lage sein, zu überholen.

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'"Diese wichtige Erkenntnis habe entscheidend zum McLaren-Erfolg in Las Vegas beigetragen. Umso mehr, wenn man bedenke,"dass die mentale Kapazität ohnehin praktisch vollständig damit ausgelastet war, das Auto auf der Strecke zu halten, in die Spiegel zu schauen und gleichzeitig das Geschehen vor einem im Blick zu behalten", sagte Stella.

Lob erhielten jedoch auch die weiteren Beteiligten bei McLaren: Das Team habe den Fahrern von außen"ein wenig helfen" müssen, erklärte Stella:"Wir mussten sicherstellen, dass sie daran denken, besonders vorsichtig zu sein, wenn das Auto neben ihnen das ihres Teamkollegen ist.

" Dieses Vorgehen sei in Las Vegas jedoch nichts Neues gewesen:"Dieser Prozess läuft bei uns schon seit einiger Zeit. Wir kommen ja aus einer Saison , in der Oscar und Lando bis zur letzten Kurve gegeneinander gekämpft haben. Und wenn überhaupt, dann hat sich ihre Beziehung nach 2025 sogar verbessert.

" Für Stella ist das allerdings kein Grund, ein Ergebnis wie in Las Vegas als garantiert anzusehen. Es brauche"immer sehr viel Aufmerksamkeit, Gespräche und Konzentration", um zwei schnelle Fahrer zu managen.

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"Das ist eine schwierige Aufgabe", sagte Stella. "Wir befinden uns zwar auf einem gemeinsamen Weg, aber man darf nie denken, dass die Sache getan ist. "