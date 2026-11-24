Christopher Nolan macht Fans von 'Die Odyssee' jede Hoffnung auf einen Director's Cut zunichte.

bestätigte der Regisseur zwar, dass es Szenen gibt, die es nicht in die finale Fassung geschafft haben. Zu sehen bekommen soll diese aber niemand.

"Es gibt eine Menge gelöschter Szenen, die im Papierkorb herumliegen und die niemand jemals zu Gesicht bekommen wird"nicht viel. Für ihn zählt ausschließlich die Fassung, die er persönlich für den Kinostart freigegeben hat. Als Regisseur betrachtet er es als seine Aufgabe, bis kurz vor der Veröffentlichung für den Schnitt einzustehen, den er sich vorgestellt hat. Sobald die Entscheidung gefallen ist, steht er uneingeschränkt hinter dieser finalen Fassung.

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Projekten grundsätzlich nur wenig ungenutztes Material entsteht. Viele Ideen sortiere er bereits während des Schreibens oder noch vor Beginn der Dreharbeiten aus. Gerade bei einem Mammutprojekt wie "" wolle er keine kostbare Produktionszeit in Szenen stecken, die es später ohnehin nicht in den Film schaffen.

"Ich glaube nicht wirklich an Director's Cuts. Ich möchte hinter dem Film stehen, der veröffentlicht wird. Als Drehbuchautor und Regisseur versuche ich, vieles auszusortieren. Es gibt nicht viele Szenen, die wir gedreht haben".

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Und weiter: "Bei einem Film wie diesem würde ich wirklich lieber nicht einen Tag damit verbringen, etwas auf einem Berg oder im Regen oder auf einem Boot oder wo auch immer zu drehen, das es dann nicht in den Film schafft. Deshalb möchte ich hinter den Schnittfassungen der Filme stehen, die veröffentlicht werden.

"" als großer Erfolg. Bereits innerhalb von zwölf Tagen spielte das Epos weltweit mehr als 700 Millionen US-Dollar, umgerechnet etwa 638 Millionen Euro, ein. Bis August 2026 kletterten die globalen Einnahmen lautsogar auf eine Milliarde Euro. Damit avancierte der Film zum bis dahin erfolgreichsten Werk des Regisseurs.

Die Dreharbeiten stellten allerdings eine "Ich bin definitiv an die Grenzen meiner eigenen Ausdauer und, wie ich glaube, auch der Ausdauer aller anderen gestoßen"' nicht richtig, wenn es nicht schwierig erscheint.

" Nach den anstrengenden Arbeiten kündigte der Filmemacher eine längere Auszeit an: Mit seinem nächsten Film ist voraussichtlich frühestens in drei Jahren zu rechnen. Christopher will die gelöschten "Odyssee"-Szenen nie zeigen: Wie findet ihr seine Entscheidung?