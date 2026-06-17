Warum prominente Spieler wie Niclas Füllkrug oder Robert Andrich den WM-Kader nicht geschafft haben

Der Bundestrainer, Hansi Flick, hat erklärt, dass die Entscheidung nicht nur von den spielerischen Qualitäten der Spieler abhängt, sondern auch von ihrer Form und Spielpraxis.

Während in der deutschen Fußballnationalmannschaft die Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaft 2024 in vollem Gange sind, haben einige bekannte Spieler den Sprung in den Kader nicht geschafft.

Darunter befinden sich Niclas Füllkrug, Robert Andrich und Karim Adeyemi. Der Bundestrainer, Hansi Flick, hat erklärt, dass die Entscheidung nicht nur von den spielerischen Qualitäten der Spieler abhängt, sondern auch von ihrer Form und Spielpraxis. Füllkrug hat in der vergangenen Saison eine enttäuschende Saison erlebt, geprägt von nicht enden wollendem Verletzungspech. Er verletzte sich erneut, nach seinem Startelf-Debüt im Januar in der Serie A, und fehlte mehrere Wochen aus.

Füllkrug biss jedoch auf die Zähne und spielte bereits wenige Tage später wieder, einen Stammplatz konnte er sich jedoch nicht erkämpfen. Mit gerade einmal 647 Minuten Einsatzzeit kam er auch in Mailand über den Status eines Ergänzungsspielers nicht hinaus, bei 20 Einsätzen in der Liga stand nur ein Tor zu Buche. Somit fehlte





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