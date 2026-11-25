Ein Gespräch mit Prof. Dr. Heribert Dieter über die Gründe für die Abwanderung junger, gut ausgebildeter Menschen aufgrund hoher Steuern, schlechter Wirtschaftsaussichten und mangelnder Perspektiven, sowie die notwendigen Bedingungen, um Menschen in Deutschland zu halten oder zurückzugewinnen.

Während wir einerseits über den Beitrag von Migranten zum Sozialstaat diskutieren, verlassen andererseits immer mehr junge und gut ausgebildete Deutsche das Land. Sie sind gefrustet von hohen Steuern und Abgaben und bedrückt von den immer schlechteren wirtschaftlichen Aussichten.

Ganz offensichtlich muss es nicht nur darum gehen, für Migranten attraktiv zu sein, sondern auch für jene Menschen, die bereits in Deutschland leben und arbeiten. Was sind also die Bedingungen, unter denen Menschen ein Land entweder verlassen oder bleiben oder zurückkehren? Dazu gehören berufliche Perspektiven, Einkommen und die Qualität des Gemeinwesens. Darüber hat Daniel Stelter in Folge bto #181 „Das Auswanderungsproblem“ mit Prof. Dr. Heribert Dieter von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen.

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