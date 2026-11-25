Red Bull zog in Las Vegas in Betracht, Max Verstappen eine Runde vor Schluss die Führung abgeben zu lassen: Was hinter dieser ungewöhnlichen Idee steckte

Red Bull zog in Las Vegas in Betracht, Max Verstappen eine Runde vor Schluss die Führung abgeben zu lassen: Was hinter dieser ungewöhnlichen Idee steckte - Bei fast jedem anderen Formel-1-Rennen wäre es undenkbar, dem Führenden vorzuschlagen, eine Runde vor Schluss absichtlich Platz eins abzugeben.

BeimFunksprüche zeigen, wie intensiv Verstappen und sein Renningenieur Tom Hart die Schlussphase des spektakulären Rennens am Samstagabend mit seinen fast 40 Führungswechseln durchkalkulierten. Denn bereits in Runde 39 bemerkte Verstappen, dass Mercedes sein Muster beim Einsatz der elektrischen Energie auf dem Strip durchschaut hatte, und drängte seinen Kommandostand deshalb zu einem neuen Plan:"Wir müssen schauen, was wir ausschließlich für die letzte Runde machen müssen.

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" Hart antwortete, die Strategieabteilung"diskutiere das". Sieben Runden später, in Runde 46, meldete er sich mit einem eindeutigen Ergebnis zurück:"Was den Energieeinsatz angeht, haben wir nichts Besseres als die Strategie, die du momentan fährst. Für die letzte Runde nutzt du also bereits die beste Strategie.

"Eine Runde später warnte Hart, dass die ersten fünf Fahrer innerhalb von nur einer Sekunde lagen. Dann kam Runde 48, in derNachdem Hart vor Trümmerteilen in Kurve 5 gewarnt und Verstappen über die Abstände informiert hatte, folgte Mitte der 49. Runde die kühnste taktische Überlegung des Abends:"Antonelli bei 1,2 , Piastri bei 1,9. Überleg dir einfach, ob du am Messpunkt das führende Auto sein willst, Max.

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Das ist die vorletzte Runde", sagte Hart. Hinter Harts Überlegung steckten die speziellen Spielregeln für Las Vegas 2026: Weil der einzige Messpunkt für den Überholmodus unmittelbar hinter der Schikane von Kurve 16 lag, erhielt jeder Fahrer, der dort weniger als eine Sekunde hinter seinem Vordermann lag, für die folgende Runde zusätzliche 0,5 Megajoule elektrische Energie. Hinzu kam der starke Windschatteneffekt auf dem 1,9 Kilometer langen Strip.

Den Messpunkt als Führender zu passieren, barg deshalb für Verstappen das Risiko, noch vor der Zielflagge zur leichten Beute zu werden. Doch Verstappen musste das Risiko, Antonelli absichtlich vorbeizulassen, letztlich gar nicht eingehen. : Antonelli wollte am Messpunkt hinter Verstappen bleiben, um anschließend in der letzten Runde die zusätzliche elektrische Energie seines Mercedes einsetzen zu können. Deshalb ging er in Runde 49 vor Kurve 14 vom Gas und beschleunigte anschließend vorsichtig wieder, um seinen Schwung beizubehalten.

Diese ungewöhnliche Abfolge bei der Gaspedalbetätigung brachte jedoch die Software des Energiemanagements seines Autos durcheinander. Antonelli kam deshalb ohne verfügbare Batterieenergie aus der Kurve und verlor auf der Geraden fast zwei Sekunden. Noch vor Beginn der letzten Runde zogen beide McLaren an Antonelli vorbei. Damit wurde Harts Information zu Beginn von Runde 50 für Verstappen praktisch zur Bestätigung, dass Verstappen den Sieg nun weitgehend in eigener Hand hatte:"Letzte Runde, das Auto hinter dir ist Norris", informierte Hart Verstappen.

"Norris bei 1,2 , Piastri bei 2,4. Und wir können am Ausgang von Kurve 14 unabhängig davon den Boost einsetzen. "Alpine, die Vierte: Warum sollte Fernando Alonso das tun, Marc Surer?