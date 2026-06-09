Warum sich Tapeten lösen - Profi erklärt die häufigsten Ursachen und wie man sie vermeidet

Boris Steiner vom Malerbetrieb Steiner & Pawlowski aus Krefeld erläutert die typischen Fehler beim Tapezieren, von falscher Kleistermenge über ungeeignete Untergründe bis zu Feuchtigkeitsproblemen, und gibt praxisnahe Tipps für langlebige Tapetenarbeiten.

Einmal im Leben hat fast jeder die Tapete zur Hand genommen - sei es, um alte Bahnen mühsam von der Wand zu kratzen oder um ein neues Design zu verwirklichen.

Das eigentliche Abenteuer beginnt jedoch erst beim Anbringen der neuen Tapete, und häufig endet es in Frust, wenn das frisch geklebte Bildwerk plötzlich wieder von der Wand abhebt. Genau solche Fälle bearbeitet Tapezierprofi Boris Steiner täglich. Er ist Geschäftsführer des Malerbetriebs Steiner & Pawlowski in Krefeld und kennt die typischen Gründe, warum Tapeten nicht haften. In einem Gespräch erklärt er, dass die beiden häufigsten Ursachen entweder ein zu geringer oder ein zu hoher Kleisterauftrag sind.

Zu wenig Kleister ist dem Heimwerker sofort bewusst - man braucht einfach mehr Flüssigkeit, um die Oberfläche zu benetzen. Doch zu viel Kleister kann ebenso problematisch sein, insbesondere bei älteren Papiertapeten, die sich beim Auftragen des Kleisters ausdehnen. Wenn die Kleistermenge ungleich verteilt wird, trocknen die Randbereiche schneller als die Mitte, sodass keine durchgehende Klebefläche entsteht und die Tapete sich später löst. Ein weiterer Stolperstein liegt bereits beim Anrühren des Kleisters.

Ist die Mischung zu dünn, fehlt ihr die volle Klebewirkung und die Haftkraft lässt nach. Steiner empfiehlt deshalb, sich strikt an die Anweisungen des Herstellers auf der Verpackung zu halten. Dort findet man zudem wichtige Informationen zur Verträglichkeit der jeweiligen Kleisterart mit den verschiedenen Tapetentypen. Während klassische Raufaser‑ und Papiertapeten nach wie vor verbreitet sind, haben Vliestapeten in den letzten Jahren stark an Beliebtheit gewonnen.

Der Vorteil: Vliestapeten benötigen lediglich das Einfärben der Wand, das eigentliche Tapezieren gestaltet sich dadurch deutlich einfacher und schneller. Dennoch gibt es beim Untergrund keine generelle Fehlerfreiheit. Ältere Putzarten müssen häufig vorbehandelt werden, damit eine vollflächige Verklebung gewährleistet ist. Auch Neubauten können Schwierigkeiten bereiten, etwa wenn Gipsputz als Untergrund verwendet wird.

Feine Kalkablagerungen an der Oberfläche müssen vor dem Tapezieren abgeschliffen werden, da sie die Aufnahme von Kleister behindern und somit die Haftung der Tapete reduzieren. Ist die Tapete korrekt angebracht, kann sie Jahrzehnte halten. Entscheidend ist jedoch, dass sich die Raumbedingungen nicht zu stark verändern. Feuchtigkeit ist ein ständiger Feind: Sie wirkt über längere Zeit wie ein natürlicher Tapetenablöser und führt dazu, dass die Klebstoffe ihre Wirksamkeit verlieren.

Manchmal reicht bereits ein neuer Anstrich, um die Klebewirkung zu schwächen, besonders wenn die Tapete mehrfach überstrichen wurde. Bei Raufasertapeten rät Steiner zu einem Neuanfang, sobald vier oder fünf Anstriche erfolgt sind. Dann wirkt die Farbe wie eine Pappschicht, erzeugt Spannungen und begünstigt das Ablösen der Tapete. Der Fachmann betont, dass ein frühzeitiger Wechsel zu einer neuen Tapete nicht nur optisch besser ist, sondern langfristig Schäden am Untergrund verhindert und die Lebensdauer der Wandgestaltung verlängert





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