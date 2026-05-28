Warum Sie Ihre Waschmaschine regelmäßig reinigen sollten

Eine Waschmaschine zu reinigen ist wichtig, um unangenehme Gerüche, Schimmelbildung und eine verkürzte Lebensdauer zu vermeiden. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Waschmaschine effektiv reinigen können.

Waschmittelreste, Kalk und Schmutz setzen sich trotz regelmäßiger Nutzung in der Trommel fest. Die Folge ist unangenehme Gerüche, Schimmelbildung und eine verkürzte Lebensdauer der Waschmaschine .

Viele Menschen glauben, dass sich die Maschine beim Waschen selbst reinigt, aber das ist falsch. Tatsächlich haben viele Waschmaschinen eine Selbstreinigungsfunktion, die aber nicht jeder kennt. Mit einer einfachen Tastenkombination lässt sich oft ein spezieller Reinigungszyklus starten. Bei vielen Geräten genügt es, Intensivwäsche und Knitterschutz gleichzeitig zu drücken.

Nach wenigen Sekunden erscheint Trommelreinigung auf dem Display. Alternativ kann auch das Halten der Spültaste für wenige Sekunden zum gleichen Ergebnis führen. Die Funktion ist besonders effektiv, da sie ohne chemische Zusätze auskommt und dennoch hygienisch reinigt. Bei der Selbstreinigung nutzt die Waschmaschine hohe Temperaturen und starke Wasserbewegung, um selbst schwer erreichbare Stellen zu säubern.

Wer herausfinden möchte, ob die Waschmaschine eine Selbstreinigungsfunktion hat, sollte einen Blick in die Bedienungsanleitung werfen. Ältere Modelle haben oft auch ein manuell aktivierbares Trommelreinigungsprogramm. In der Regel sollten Natron und Essig nicht verwendet werden, da sie die Dichtungen beschädigen können. Es ist jedoch empfehlenswert, das Säubern des Flusensiebs regelmäßig durchzuführen, um die Lebensdauer der Maschine zu verlängern





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