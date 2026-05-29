Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und Bruce Willis gehören zu den größten Film-Stars aller Zeiten, aber sie haben es nie persönlich in eine Episode von 'Die Simpsons' geschafft.

Das heilige Action-Trio: Warum Stallone , Willis und Schwarzenegger nie in ' Die Simpsons ' mitgewirkt haben. Sie gehören zu den größten Film-Stars aller Zeiten. Dennoch haben sie es nie persönlich in eine Episode von ' Die Simpsons ' geschafft.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Gastauftritte gehören zu 'Die Simpsons' wie Donuts zu Homer.

Über Jahrzehnte hinweg gaben sich Weltstars in Springfield die Klinke in die Hand: von Ronaldo über Stephen Hawking und Rob Reiner bis hin zu Musiker*innen wie Britney Spears. Selbst Daniel Radcliffe lieh gleich mehreren Figuren seine Stimme. Umso erstaunlicher ist, dass es ausgerechnet drei der größten Action-Ikonen der 1980er und frühen 1990er-Jahre nie offiziell in den Abspann geschafft haben: Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und Bruce Willis.

Dabei war ihr Auftritt laut In der fünften Staffel, genauer in der Episode 'Vom Teufel besessen', sollte sich die Handlung um Mr. Burns' neues Casino drehen. Die Idee der Autor*innen: Die drei Actionstars treten als sie selbst auf und bewerben dabei ihre damals frisch gegründete Restaurantkette Planet Hollywood. Das Team schrieb den gewünschten Verweis sogar ins Skript. Am Ende scheiterte alles jedoch nicht an kreativen Differenzen, sondern an Terminkollisionen.

Die Kalender der Superstars ließen keinen Platz für eine Reise ins Tonstudio. Konsequenz: Planet Hollywood flog komplett aus der Episode, ebenso wie die geplanten Gastauftritte. Bis heute hat keiner der drei jemals offiziell eine Rolle in der Serie übernommen. Ganz ohne Seitenhiebe kamen 'Die Simpsons' trotzdem nicht aus.

Besonders Arnold Schwarzenegger wurde zur wiederkehrenden Zielscheibe liebevoller Parodien. Das prominenteste Beispiel ist Rainier Wolfcastle, Springfields hauseigener Actionheld. Die Figur tauchte erstmals in der zweiten Staffel auf und ist kaum zu übersehen als Karikatur des österreichischen Muskelstars angelegt: Akzent, Körperbau, stoische Einzeiler und gnadenlose Wortspiele inklusive. In 'Die Simpsons - Der Film' tauchte Arnie sogar als Präsident auf, doch auch hier wurde er nicht vom Action-Star selbst vertont, sondern vom Sprecher Harry Shearer.

Dieses Sci-Fi-Crossover kommt überraschend: 'Predator' trifft auf eine andere ikonische Reihe. So blieben Stallone, Willis und Schwarzenegger zwar echte Lücken in der langen Liste prominenter Gaststars. Gleichzeitig zeigt ihre Abwesenheit, wie geschickt 'Die Simpsons' mit popkulturellen Leerstellen umgehen. Wenn die echten Actionhelden nicht nach Springfield kommen, erschafft die Serie eben ihre eigenen





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