Warum Thanos' Plan in Avengers: Endgame durchaus Sinn ergibt - eine Fan-Analyse

Ein Reddit-Beitrag klärt auf: Thanos war nie ein logischer Visionär, sondern ein radikaler Fanatiker. Sein Plan, das Universum zu 'retten', war von Anfang an zum Scheitern verurteilt und diente nur seinem Bedürfnis nach Anerkennung. In Endgame wird diese Charaktertiefe deutlich.

Mit der Veröffentlichung von Avengers: Endgame entstand eine anhaltende Diskussion unter Fans, die dem Marvel Cinematic Universe vorwarfen, die Figur Thanos sei inkonsistent oder schlecht geschrieben.

Ein Beitrag auf Reddit räumt jedoch mit einem häufigen Missverständnis auf und argumentiert, dass die Darstellung des Schurken durchaus kohärent und sogar als bewusste Charakterentwicklung zu verstehen ist. Kritiker bemängeln oft, dass Thanos' Plan, die Hälfte des Universums zu vernichten, um Ressourcen zu schonen, logisch unsinnig sei, da die Überlebenden weiterhin wachsen und das Problem spätestens in Jahrzehnten erneut auftrete.

Diese Kritik übersieht jedoch, dass der Plan nie als praktikable Lösung gedacht war, sondern aus Thanos' traumatischer Erfahrung auf seinem Heimatplaneten Titan entsprang, wo er als Verrückter不被 ernst genommen wurde. Sein Ziel ist nicht die Rettung des Universums, sondern die Durchsetzung seiner Idee um jeden Preis, um zu beweisen, dass er recht hatte. In Endgame erkennt eine weitere Version von Thanos, dass sein früheres Ich erfolgreich war, aber von den Avengers rückgängig gemacht wurde.

Diese Erkenntnis radikalisiert ihn zusätzlich: Statt lediglich die Hälfte zu tilgen, plant er nun, das gesamte Universum zu vernichten und neu zu erschaffen, damit es ihn als Retter anerkennt. Dies unterstreicht, dass es ihm um Anerkennung und Macht geht, nicht um altruistische Balance. Sein Spitzname 'der verrückte Titan' wird damit gerechtfertigt.

Zusätzliche Hinweise, wie dieprogrammierten Schiffe seiner Kinder, die stets nach Titan zurückkehren sollten, deuten darauf hin, dass er den Schnippser auf seinem verlassenen Heimatplaneten durchführen wollte, um den Geistern der Toten zu zeigen, dass er recht hatte. Diese Deutung fand im Reddit-Post große Zustimmung und zeigt, dass die scheinbare Inkonsistenz vielmehr ein Hinweis auf Thanos' fanatische, unberechenbare Natur ist





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