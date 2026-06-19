Warum Trinkflaschen nicht einfach mit Wasser ausgespült werden dürfen

Trinkflaschen sind oft nicht so sauber, wie man denkt. Durch den engen Flaschenhals können sich Keime festsetzen, selbst wenn nur Wasser eingefüllt war. Hier erfährst du, wie du deine Trinkflasche richtig reinigst.

Das Reinigen von Trinkflasche n ist oft ein echtes Problem. Durch den engen Flaschenhals kommt man kaum an jede Stelle im Inneren. Wird die Flasche nicht gründlich sauber, trinkt man im Zweifel gefährliche Keime einfach mit.

Wiederverwendbare Trinkflaschen sind praktisch, sparen Geld und schonen die Umwelt. Doch kurzes Ausspülen mit klarem Wasser reicht nicht aus, wie bereits berichtet wurde. Selbst wenn nur Wasser eingefüllt war, können sich Keime festsetzen. Trinkflaschen sind echte Keimschleudern, erklärt Hygienearzt Georg-Christian Zinn.

Feuchtigkeit und beim Trinken eingebrachte Bakterien schaffen ideale Bedingungen für Keime. Bei Laboruntersuchungen wurden sehr hohe Keimzahlen gefunden, darunter auch gesundheitsgefährdende Bakterien, die Infektionen auslösen können. Die Empfehlung ist eindeutig: Nach jedem Gebrauch reinigen. Wird die Trinkflasche täglich genutzt, sollte sie auch täglich abgewaschen werden.

Rillen, Gummidichtungen und enge Flaschenhälse erschweren die Reinigung. Ideal ist die Spülmaschine. Ein Spülgang bei 60 Grad Celsius tötet Bakterien ab. Wichtig: Die Flasche auseinanderbauen und Deckel, Dichtung und Flaschenkörper getrennt reinigen.

Danach alle Teile gut trocknen lassen. Ohne Spülmaschine helfen heißes Wasser aus dem Wasserkocher oder ein Wasserbad. Dabei unbedingt die Herstellerangaben beachten. Kunststoffflaschen sind hitzeempfindlicher, Flaschen aus Metall oder Glas gelten als robuster.

Für Ablagerungen eignet sich eine spezielle Flaschenbürste mit Spülmittel und warmem Wasser. Alternativ hilft ein Trick mit ungekochtem Reis. Reis, warmes Wasser und Spülmittel einfüllen, Flasche verschließen und kräftig schütteln. Der Reis löst Beläge und Biofilm.

Kalkablagerungen durch hartes Wasser lassen sich mit Backpulver oder Essigessenz entfernen. Die Mischung einige Stunden einwirken lassen, ausspülen und die Flasche kopfüber trocknen lassen





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