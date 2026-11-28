Bundesumweltminister Schneider will den Rhein umbauen. Dafür sollen die Länder Geld aus dem Infrastruktur-Sondervermögen nutzen.

Nach dem historischen Niedrigwasser in diesem Jahr will Bundesumweltminister Carsten Schneider den Rhein besser für die Folgen des Klimawandels wappnen. Dafür sollen die Bundesländer Geld aus dem Infrastruktur-Sondervermögen einsetzen, wie er im Interview mit dem"Kölner Stadt-Anzeiger" sagte.

Zwar haben sich die Wasserstände am Rhein nach Regenfällen wieder erholt. Entwarnung gibt Schneider aber nicht. Vor allem beim Grundwasser sieht der Minister noch keine Entspannung.ist der Rhein eine wichtige Transportader. Über ihn werden unter anderem Kohle, Eisenerz und chemische Erzeugnisse transportiert.

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Bei Niedrigwasser können viele Schiffe nur noch einen Teil ihrer eigentlichen Ladung befördern. Das macht den Transport aufwendiger und teurer. Schneider spricht sich dafür aus, den Rhein an wenigen Stellen zu vertiefen. Sein Schwerpunkt liegt aber auf einem anderen Ansatz: Wasser soll länger in der Landschaft gehalten werden.