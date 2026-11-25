Die Farbe Orange steht am heutigen Orange Day für eine hellere, gewaltfreie Zukunft. Am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen setzen auch im Bundestag viele Politikerinnen und Politiker ein visuelles Zeichen. Bundeskanzler Friedrich Merz kündigt Verbesserungen an.

Die Farbe Orange steht am heutigen Orange Day für eine hellere, gewaltfreie Zukunft. Am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen setzen auch im Bundestag viele Politik erinnen und Politik er ein visuelles Zeichen.

Bundeskanzler Friedrich Merz kündigt Verbesserungen an. Im Bundestag war heute die Farbe Orange auffällig sichtbar. Viele Abgeordnete trugen orangefarbene Krawatten, Einstecktücher, Blazer, Schals, Oberteile oder Kleider. Auch Bundestagspräsidentin.

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Hintergrund ist der sogenannte Orange Day, der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Die Farbe steht in diesem Zusammengang für eine hellere, gewaltfreie Zukunft. Der Bundestag gedachte vor diesem Hintergrund vor dem Beginn der Generaldebatte um den Haushalt mit einer Schweigeminute der Opfer von Femiziden. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner rief in eindringlichen Worten zu weiteren Schritten gegen Gewaltakte gegen Frauen auf.