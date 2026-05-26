Warum Wespen auf Süßes fliegen und nicht Honig machen

Wespen fliegen auf Süßes und nicht Honig, weil sie Fleisch benötigen, um ihre Brut zu füttern. Sie suchen nach Zuckerquellen und entdecken dabei menschliches Essen. Der Zucker aus Kuchen oder Marmelade landet im Magen der Wespe und bleibt dort.

Der Kuchen steht auf dem Tisch, die Limo ist eingeschenkt und plötzlich schwirren Wespen um die Kaffeetafel. Für viele Menschen gehören die schwarz-gelben Insekten zum nervigsten Teil des Sommers.

Doch warum fliegen Wespen eigentlich so auf Süßes? Und machen sie vielleicht sogar selbst Honig? Anstatt wie die Bienen einfach nur Nektar zu sammeln, scheinen sich Wespen lieber für unser Marmeladenbrötchen zu entscheiden. Redakteurin und Biologin Saskia Schneider erklärt, warum das so ist.

Das liegt vor allem daran, dass einige Wespenarten uns beim Kuchenessen belästigen. Deswegen werden sie auch Lästlinge genannt. Wer Wespen jedoch sehr aufmerksam beobachtet, wird feststellen, dass die Insekten anfangs eher mäßig an Kuchen oder Marmelade interessiert sind. Sie haben es vor allem auf eins abgesehen: Fleisch.

In der Natur fangen sie dafür Insekten, die sie dann zerkauen, um ihre Brut mit Fleischbrei zu füttern. Schließlich müssen die Kleinen noch wachsen. Die Brut lässt sich aber genauso gut mit zerkauter Wurst oder Brei vom Grillsteak füttern, wie ich auf- also die Wespen, die uns so lästig um die Nase schwirren - brauchen nicht mehr zu wachsen. Dafür benötigen sie viel Energie in Form von Zucker.

Und den bekommen sie aus Nektar, Pflanzensäften oder süßen Früchten. Während im Frühjahr und Frühsommer noch viele Blüten Nektar liefern, wird das Angebot später deutlich knapper. Gleichzeitig erreichen die Wespenstaaten zu dieser Zeit ihre größte Größe. Die Tiere müssen deshalb neue Zuckerquellen finden und entdecken dabei alles, was süß riecht.

Dazu gehören eben auch Kuchen, Marmelade, Eis oder Limonade. Vor allem die Deutsche Wespe und die Gemeine Wespe sind dafür bekannt. Andere Wespenarten interessieren sich oft deutlich weniger für menschliches Essen. Der Zucker aus Kuchen oder Marmelade landet im Magen der Wespe und bleibt auch dort.

Denn im Gegensatz zu Honigbienen, die überwintern und dafür riesige Vorräte anlegen, sterben die Wespenstaaten im Herbst fast vollständig ab. Nur die jungen Königinnen überleben den Winter und gründen im Frühjahr ein neues Nest. Große Honigvorräte wären deshalb nutzlos.

Außerdem sind ihre Nester völlig anders aufgebaut. Während Bienen eigene Vorratskammern für Honig besitzen, dient bei Wespen jede einzelne Zelle ausschließlich der Brut. Platz für Honiglager gibt es dort nicht. Doch auch wenn Wespen an der Kaffeetafel lästig wirken: Sie leisten einen wichtigen Beitrag für das Ökosystem.

Ein einziges Wespenvolk vertilgt täglich große Mengen anderer Insekten - darunter viele Schädlinge. Oder Raupen in Schach zu halten. Da können wir doch im Gegenzug ein bisschen was von unserem Würstchen oder dem Kuchen abgeben, finden Sie nicht? Schließlich wären unsere Sommer ohne Wespen vermutlich deutlich mückenreicher





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