Einblick in die letzten Tage vor Elizabeth Holmes' Haft: 'You Can See Everything' hinterfragt Realität, Erinnerung und Selbstinszenierung.

"You Can See Everything" ist in den USA einer der größten Film-Hypes des Jahres – und das, obwohl es sich nicht etwa um einen Blockbuster a la"Odysee", sondern um eine Dokumentation handelt.

In Deutschland läuft der Film ab dem 3. Dezember in den Kinos und wird sicher auch bei den Zuschauenden hier eine brennende Frage auslösen: Ist das alles wirklich real? In den 174 Minuten Laufzeit fragt man sich des Öfteren, ob das, was man da gerade sieht, nicht eigentlich doch reine Fiktion ist. Regisseur und Comedian Nathan Fielder begleitet die verurteilte Betrügerin Elizabeth Holmes und ihren Ehemann Billie Evans in den letzten Wochen, bevor Holmes ihre 11-jährige Haftstrafe antreten muss.

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Elizabeth Holmes ist die Gründerin des Unternehmens Theranos, das ein Gerät herstellte, das mit nur einem Tropfen Blut zahlreiche, komplizierte Tests durchführen sollte. Dafür sammelte sie hunderte Millionen Dollar von Investoren und zog einen Deal mit der Drogerie-Kette Walgreens an Land, die die Tests in ihren Filialen anbot.. Walgreens-Kund*innen erhielten Fehldiagnosen und die Investoren bekamen große Teile ihres Geldes nie zurück. Der Skandal flog im Jahr 2015 nach einer Recherche des Wall Street Journal-Redakteurs John Carreyrou auf.