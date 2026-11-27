Lotto-König Chico aus Dortmund gewinnt schon wieder: Seine Tippgemeinschaft räumt beim Eurojackpot ab. Was der Lotto-Millionär mit dem Gewinn macht.

Was Chico mit dem Gewinn macht? Genau das, wovor jeder warnt – Lotto-König aus Dortmund räumt schon wieder ab Lotto-König Chico aus Dortmund gewinnt schon wieder: Seine Tippgemeinschaft räumt beim Eurojackpot ab.

Was der Lotto-Millionär mit dem Gewinn macht.

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„Der Westen“Das reichte für die dritte Gewinnklasse. Laut dem Portal flossen dafür 231.003,40 Euro, dazu kamen kleinere Treffer über 906,90 Euro. Klingt nach einem ordentlichen Batzen Geld. Bis man nachzählt, wer alles mitgespielt hat.