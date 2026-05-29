Was der Blick deines Hundes wirklich bedeutet - Expertin klärt auf

Hundetrainerin Katharina Marioth erklärt, warum Hunde Menschen anstarren und wie Halter die Signale richtig deuten können. Von freundlichen Bitten bis zu Warnungen: Hinter dem Blick steckt oft mehr als man denkt.

Viele Hunde halter kennen die Situation: Der eigene Hund sitzt vor dem Sofa und starrt einen mit großen Augen an. Was will er mir sagen? Liebe, eine Bitte oder vielleicht eine Warnung?

Hundetrainerin Katharina Marioth erklärt im Gespräch, warum Hunde Menschen anstarren und worauf Halter achten sollten. Denn hinter diesem Blick steckt oft mehr als nur Aufmerksamkeit. Hunde kommunizieren über ihre Augen, aber nie ausschließlich. Für die Expertin ist klar: Wenn Hunde Menschen fixieren, haben sie meist ein Anliegen.

Oft sind es einfache Bedürfnisse, die sie mitteilen wollen. Wer ein Brötchen in der Hand hält und dabei von seinem Hund angestarrt wird, erlebt laut Marioth vermutlich reines Bettelverhalten. Doch häufig geht es um andere Wünsche. Der Hund möchte vielleicht nach draußen, spielen, auf die Couch oder einfach nur Aufmerksamkeit bekommen.

Entscheidend sei deshalb immer der gesamte Eindruck des Hundes: Ist die Körpersprache entspannt oder angespannt? Das macht den großen Unterschied. Viele Halter kennen den typischen Welpenblick: große Augen, ein weicher Gesichtsausdruck, eine lockere Haltung. Laut Marioth ist das in der Regel eine freundliche Bitte.

Ganz anders sieht es aus, wenn der Hund plötzlich steif wird, die Ohren anlegt und jemanden regelrecht fixiert. Dann kann die Botschaft eher lauten: Komm bitte nicht näher. Für die Trainerin ist Starren daher fast immer Kommunikation - ob positiv oder negativ. Eine wichtige Ausnahme gibt es bei älteren Hunden: Starren diese plötzlich ins Leere oder gegen die Wand und wirken dabei abwesend, könnte das auf Demenz hinweisen.

In diesem Fall sollte ein Tierarzt konsultiert werden. Warum Zurückstarren keine gute Idee ist, erklärt Marioth ebenfalls: Viele Halter reagieren instinktiv und starren zurück. Das rät die Expertin jedoch ab. Diese Methode stamme noch aus alten Dominanztheorien und löse in der Praxis keine Probleme.

Wenn ein Hund etwa sein Spielzeug anstarrt und dabei seinen Menschen fixiert, hilft es nicht, ebenfalls zurückzustarren. Stattdessen sollte an der Ursache gearbeitet werden - im Zweifel mit professioneller Unterstützung. Anders verhält es sich bei freundlichen Signalen: Gerade Welpen oder Junghunde sollten lernen dürfen, dass sich Kommunikation lohnt. Wenn der Hund per Blickkontakt signalisiert, dass er dringend raus muss, ist das genau das Verhalten, das sich Halter im Alltag wünschen.

Doch auch hier braucht es Grenzen: Reagiert man ständig auf Aufforderungen wie Spiel mit mir oder Lass mich aufs Sofa, kann schnell ein Hund entstehen, der dauerhaft Aufmerksamkeit einfordert und kaum zur Ruhe kommt. Wirkt das Starren bedrohlich, setzt Marioth auf gutes Management. Sie arbeitet in solchen Fällen gern mit einer Hausleine. So kann der Hund gesichert werden, ohne dass Menschen direkt nach ihm greifen müssen.

Auch ein geschützter Bereich hinter einem Babygitter kann helfen. Dort kann der Hund weiterhin alles beobachten, bleibt aber auf Abstand. Wichtig ist außerdem, Besuchssituationen klar zu strukturieren. Viele Hunde stürmen sofort zur Tür und stellen sich zwischen Halter und Gast.

Genau dort müsse früh eingegriffen werden. Manche Hunde profitieren laut Marioth zudem davon, Besuch positiv zu verknüpfen - etwa mit einem besonderen Kauknochen oder einer Belohnung auf dem Ruheplatz. Nervöse Hunde müssen dagegen vor allem lernen, dass Besuch nichts Bedrohliches ist. Zusammenfassend lässt sich sagen: Das Starren von Hunden ist ein wichtiges Kommunikationsmittel.

Es kann Freundlichkeit, Bitten oder auch Warnungen ausdrücken. Halter sollten die gesamte Körpersprache ihres Hundes im Blick behalten und nicht vorschnell reagieren. Wer unsicher ist, kann sich an einen Hundetrainer oder Verhaltensexperten wenden. So lässt sich die Bindung zwischen Mensch und Hund stärken und Missverständnisse vermeiden.

Mit der richtigen Herangehensweise wird aus dem starrenden Blick eine vertrauensvolle Verständigung. Die Expertin betont, dass Hunde individuell sind und jeder Hund eigene Signale sendet. Es lohnt sich, die persönlichen Ausdrücke des eigenen Vierbeiners zu lernen. Nur wer die feinen Nuancen der Hundesprache versteht, kann angemessen darauf reagieren.

So wird aus dem scheinbar einfachen Starren eine tiefe und bereichernde Kommunikation, die das Zusammenleben mit dem Hund harmonischer macht





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hunde Kommunikation Blickkontakt Hundetraining Verhalten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Keine Erholung: Reise-Expertin verrät die 6 häufigsten Fehler im UrlaubErholung stellt sich im Urlaub nicht automatisch ein. Diese typischen Denk- und Verhaltensfehler verhindern, dass Sie wirklich abschalten.

Read more »

„Geranien gehen gar nicht“: Expertin erklärt, was Sie stattdessen auf dem Balkon pflanzenGeranien sind für Insekten nutzlos und oft mit Pestiziden belastet. Eine Expertin erklärt, welche Alternativen sich für den Balkon eignen und wie selbst auf kleinstem Raum eine grüne Oase entstehen kann.

Read more »

Der Kohl-Irrtum: Expertin klärt auf und verrät, worauf Sie beim Kauf achten müssenBlumenkohl ist nicht nur weiß! Entdecken Sie die bunte Vielfalt von gelbem, grünem und lila Blumenkohl und erfahren Sie, wie Sie Romanesco richtig erkennen. Inklusive exotischem Rezept!

Read more »

Heißer Asphalt: So schützt du im Sommer die Pfoten deines Hundes am bestenDie Sonne knallt, der Asphalt glüht – und dein Hund läuft ungeschützt darüber. Das kann für Vierbeiner richtig schmerzhaft sein. Hier erfährst du, worauf du beim Gassigehen im Sommer achten solltest.

Read more »