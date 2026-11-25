Die Hilfe für Kiew kostet Geld – ein russischer Sieg könnte Europa jedoch ungleich teurer zu stehen kommen.

Selenskyj und Merz arbeiten eng zusammen. Die Ukraine hat seit Kriegsbeginn etwa 32 Milliarden Euro aus Deutschland erhalten - vor allem in Form von Waffen und Krediten.

Die Bereitschaft zur Unterstützung der Ukraine scheint in der Bevölkerung nachzulassen. Gibt die Politik dieser Tendenz nach, hätte das fatale Konsequenzen. knappe Mehrheit für oder gegen die weitere militärische Unterstützung der Ukraine durch die Bundesbürger. Die Frage spaltet Deutschland. Das ist auch das fatale Werk rechter und linker Propaganda, die vor allem im Osten des Landes verfängt.

Also read Ukraine: Deutschland und Ukraine entwickeln Gefechtssystem Delta weiter

Aber nicht nur. Wenn Deutschland und Europa die Unterstützung Kiews nur endlich einstellen würden, dann wäre der Krieg zu Ende und es gäbe Frieden. So argumentieren vor allem AfD, BSW und auch Teile der Linkspartei. Endete die Unterstützung, würde die Ukraine zwar weiterkämpfen, den Krieg mittelfristig aber wohl tatsächlich verlieren.

Dann hätten sich China und Nordkorea als zuverlässigere Verbündete des Kreml erwiesen, als es der Westen für Kiew sein konnte. Doch Frieden würde im Fall eines russischen Sieges nicht eintreten. Ganz sicher nicht für die Ukrainer, die in den besetzten Gebieten bisher immer erst einmal russische „Filtrationslager” durchlaufen haben, in denen „Neu-Russen” einer Gesinnungsprüfung und ggf. Misshandlungen unterzogen wurden. Aber auch für den Rest Europas wäre nicht mit Frieden zu rechnen.

Advertisement

Wladimir Putin hat erst vorige Woche wieder klargemacht, welche Forderungen er an den „alten Kontinent“ stellt. Kurz zusammengefasst: Er erwartet im Prinzip eine Wiedererrichtung des Einflussbereichs der ehemaligen Sowjetunion – inklusive Warschauer Pakt. Nichts im Verhalten des Kreml oder im Lebenslauf Putins deutet darauf hin, dass Russland nicht versuchen würde, auch diese weitergehenden Ziele mit militärischen Mitteln zu erreichen. Umso mehr, da man in einem solchen Szenario ja gerade einen militärischen Sieg errungen hat und die moderne Kriegsführung beherrscht.

Bezeichnend ist, dass Putin Frankreich und Großbritannien gerade offiziell aufgefordert hat, keine Länder mit ihrem Atom-Schirm zu beschützen. Er will in seiner selbst erklärten Einflusszone ungestört erobern oder wenigstens militärisch erpressen können. Wenn die Ukraine fällt, entstünde also mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Zone der Instabilität, die uns unterm Strich sehr viel mehr kosten würde, als die 80 bis 150 Euro , die momentan jeder Deutsche pro Kopf und Jahr für die Unterstützung der Ukraine bezahlt.

Die höheren Kosten kämen durch eine große neue Flüchtlingswelle, noch höhere Verteidigungsausgaben und indirekt durch die Scheu internationaler Investoren zustande, in instabilen Zonen zu investieren. Über die menschlichen Kosten oder den politischen Preis ist damit noch kein Wort gesagt. Dass die Skepsis in Deutschland trotzdem zunimmt, liegt an drei Faktoren: Rechte und linke Populisten versprechen einfache Lösungen, die es in der Wirklichkeit nicht gibt und nicht geben kann.

Zweitens: Die Bundesregierung kommuniziert schlecht. Gefühlt geht es innenpolitisch fast nur noch um „Gürtel enger schnallen”, gleichzeitig erklären die Verantwortlichen nicht gut genug, welche Ziele man mit der Unterstützung Kiews erreichen will. Der wichtigste Faktor aber ist: Wir haben als Gesellschaft vergessen, dass wir auch etwas für unsere Sicherheit tun müssen. Jahrzehntelang schützten uns die Amerikaner, heute hält uns die Ukraine ernsthaften Ärger vom Leib.

Advertisement

Das ist Sicherheit auf Kosten Dritter. Aber sobald wir selbst etwas dafür tun oder zahlen müssen, wird das von manchen als unzumutbare Belastung empfunden. Diejenigen, die diese Belastung beklagen, sind oft dieselben, die höhnisch darüber lachen, wenn Entlastungen der Regierung beim Tankrabatt oder anderen Steuervergünstigungen „nur” 200 Euro im Jahr bringen. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert, Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert,