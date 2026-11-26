Proxmox Virtual Environment (VE) 9.3 erweitert das SAN-Management, verbessert die Cluster-Verwaltung und bringt neue Funktionen für SDN und Ceph.

Die österreichische Proxmox Server Solutions GmbH hat das Proxmox Virtual Environment auf Version 9.3 aktualisiert. Es basiert auf Debian GNU/Linux 13.8 „Trixie“ inklusive aktualisierter Pakete und Bugfixes.

Proxmox VE 9.3 verwendet einen angepassten Linux-Kernel 7.0 mit Version 7.3 als Option. QEMU wurde auf Version 11.1 aktualisiert und sorgt für die Emulation und Virtualisierung der virtuellen Maschinen . Für Linux-Container kommt LXC nach wie vor in Version 7.0 zum Einsatz. Den Storage-Stack bildet OpenZFS 2.4, verteilte Speicherlösungen stellen nun Ceph 20.2.5 „Tentacle“ oder Ceph 21.2.0 „Umbrella“ bereit.

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Proxmox VE 9.3 führt ein zentrales Multipath-Management für Cluster ein. Statt die Konfiguration auf jedem Node einzeln vorzunehmen, lässt sich Multipath nun clusterweit einrichten. Die SAN-Übersicht zeigt nun den Status der LUN-Pfade auf allen Nodes. Eine Detailansicht pro Node listet lokale LUNs, Pfade, Auslastung und aktive iSCSI-Sitzungen auf.