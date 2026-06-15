Was die Stars von The Big Bang Theory heute machen

Seit dem Ende der Kultsitcom 2019 haben die Darsteller beeindruckende neue Projekte realisiert. Wir zeigen, was Jim Parsons, Kaley Cuoco, Johnny Galecki und Co. heute treiben - beruflich und privat.

Nach zwölf Staffeln endete 2019 die Kultsitcom The Big Bang Theory . Doch die liebgewonnenen Darsteller bleiben uns erhalten und sind mit neuen Projekten auf der Bildfläche.

Ein Blick zeigt, was Jim Parsons, Kaley Cuoco, Johnny Galecki und ihre Kollegen heute machen und wie es privat bei ihnen läuft. Jim Parsons, der den eigenwilligen Physiker Sheldon Cooper spielte, hat sich nach der Serie neuen Herausforderungen gewidmet. Er produzierte und spielte in der Miniserie Hollywood mit und übernahm eine Hauptrolle in der Netflix-Serie Special. Daneben bleibt er dem Theater treu und war am Broadway in A Man of No Importance zu sehen.

Auch privat läuft es für Parsons bestens: Er ist seit 2017 mit dem Grafiker Todd Spiewak verheiratet. Kaley Cuoco, die als Penny bekannt wurde, hat sich als Produzentin und Hauptdarstellerin der Dramedy The Flight Attendant einen Namen gemacht. Für diese Rolle erhielt sie sogar eine Emmy-Nominierung. Zuletzt war sie in der düsteren Comedyserie Based on a True Story - Sprich oder stirb! zu sehen.

Privat ist sie mit ihrem Kollegen Tom Pelphrey liiert, im März 2023 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt, und kürzlich verkündete sie, erneut schwanger zu sein. Johnny Galecki, der Darsteller von Leonard Hofstadter, zog sich nach dem Serienende weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Er wurde zweimal Vater und war seit 2019 in keiner TV- oder Filmrolle zu sehen.

Jedoch ist er als Produzent tätig und arbeitet an neuen Projekten. Simon Helberg, der Howard Wolowitz spielte, ist weiterhin aktiv. Er war 2016 in Florence Foster Jenkins an der Seite von Meryl Streep zu sehen, spielte im Musical Annette mit Adam Driver und Marion Cotillard und aktuell in der AMC-Serie The Audacity. Privat ist er seit 2007 mit der Schauspielerin Jocelyn Towne verheiratet, das Paar hat zwei Kinder.

Melissa Rauch, die Bernadette Rostenkowski-Wolowitz verkörperte, spielte von 2023 bis 2025 die Hauptrolle in der NBC-Serie Night Court. Sie ist auch als Synchronsprecherin gefragt, etwa in Ice Age - Kollision voraus! und der Ant-Man-Serie. Für den Netflix-Film Die Geldwäscherei stand sie neben Meryl Streep vor der Kamera. Sie ist mit dem Drehbuchautor Winston Beigel verheiratet und hat zwei Kinder.

Kunal Nayyar, als Raj Koothrappali bekannt, war zuletzt im britischen Weihnachtsfilm Christmas Karma zu sehen. Auch als Synchronsprecher ist er aktiv, etwa in Trolls oder Ice Age 4. Er ist seit 2011 mit der Miss Indien von 2006, Neha Kapur, verheiratet. Mayim Bialik, die Amy Farrah Fowler spielte, war zuletzt in der Jim-Jarmusch-Tragikomödie Father Mother Sister Brother zu sehen.

Sie ist auch als Autorin und Podcasterin tätig. Die Darsteller von The Big Bang Theory beweisen, dass sie auch nach der Serie erfolgreich sind - sowohl beruflich als auch privat





express24 / 🏆 16. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Big Bang Theory Schauspieler Neue Projekte Sitcom Promi-News

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Viral: Internationale Stars feiern Shirin Davids 'Gut genug''Du bist gut genug' – Der Song von KitschKrieg, Blumengarten und Shirin David hat sich jetzt zum internationalen TikTok-Phänomen entwickelt.

Read more »

Zwei Stars im Fokus: Vor dem WM-Auftakt: Was wird aus den Sorgenkindern Neuer & Sané?Vor dem WM-Auftakt gegen Curaçao stehen Manuel Neuer und Leroy Sané im Fokus. Während der erfahrene Torwart sein Comeback feiert, muss Sané endlich seine Versprechen einlösen. Trainer Nagelsmann kämpft mit der Hitze, doch das Stadion bietet Abkühlung.

Read more »

WM 2026: Von Shakira bis zu Helene Fischer - diese Stars liefern Hits zum TurnierDie WM 2026 soll nicht nur ein fußballerischer Leckerbissen werden, sondern auch musikalisch einiges bieten. An diesen Songs ist in den nächsten Wochen kein Vorbeikommen.

Read more »

Diese Stars haben überraschende NebenjobsSterbebegleiterin, Bildende Kunst und eine Tischlerwerkstatt: Die Nebenjobs dieser acht Prominenten überraschen durchaus.

Read more »