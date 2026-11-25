Auf vielen Brötchentüten im Münsterland steht heute der Schriftzug 'Gewalt kommt uns nicht in die Tüte'. Doch warum eigentlich?

Auf vielen Brötchentüten im Münsterland steht am Mittwoch der Schriftzug"Gewalt kommt uns nicht in die Tüte". Doch warum eigentlich? Die Brötchentüten haben einen auffällig hell-orangefarbenen Farbton: In der Bäckerei Arenhövel in Sassenberg liegen mehrere Stapel direkt hinter der Theke bereit.

Dort steht wie fast jeden Tag Manuela Buchmann. Die Verkäuferin nimmt sich eine Tüte und verpackt mit geübter Hand die Brötchenwünsche der Kunden. Die Tüten sind ein echter Hingucker. In jedem Ort gibt es ein anderes Design.

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Das Orange ist kein Zufall. Es ist die Farbe des Orange Day, der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, jedes Jahr am 25. November. Das verrät auch der Aufdruck:""So eine Brötchentüte ist eine gute Gelegenheit, das Thema in jede Familie zu holen.

So landet es am Frühstückstisch und sorgt hoffentlich für eine Sensibilisierung.

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"Eine tolle Aktion, vor allem, weil auch die Tüten überall landen, auf Baustellen, in Kindergärten, im Büro. Und man redet drüber.

" gedruckt. Die 116 016 ist ein Angebot des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Das Hilfetelefon berät Frauen, die Gewalt erlebt haben oder erleben. Die Rufnummer ist kostenfrei, anonym, rund um die Uhr erreichbar und in 19 Sprachen verfügbar.auch in Apotheken und in einigen Schulkiosken.

Im Kreis Borken findet man die Tüten auch an Marktständen und im Einzelhandel. Bäcker Ludger spricht im Radio Bäckermeister Ludger aus Oelde hört WDR 4. Jetzt steht er in der Comedy"Autohaus Köttelmann" am Mikro. Wie er zur Rolle kam.

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