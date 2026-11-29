Rückenbeschwerden gehören zu den häufigsten gesundheitlichen Beschwerden. Doch schon kleine Übungen und Alltagsgewohnheiten können helfen, Rücken und Gelenke gesund und beweglich zu halten.

Rückenbeschwerden gehören zu den häufigsten gesundheitlichen Beschwerden. Doch schon kleine Übungen und Alltagsgewohnheiten können helfen, Rücken und Gelenke gesund und beweglich zu halten. Seit vielen Jahren liegen Rückenbeschwerden in Statistiken zu den häufigsten Beschwerden des Bewegungsapparates ganz vorne.

Sie gehören zudem zu den häufigsten Gründen für eine Krankschreibung – dabei sind sie oft vermeidbar. Einige Übungen und Gewohnheiten praktiziere ich daher selbst, um meinen Rücken und meine Gelenke in Topform zu halten.. Dazu gehören neben ausreichend Schritten das Vermeiden langer sitzender Phasen. Unsere Gewohnheiten im Alltag sind der Schlüssel zum Erfolg.

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Persönlich achte ich auf regelmäßige Bewegungspausen während Phasen sitzender Arbeit, mindestens alle 30 Minuten. Ich nutze konsequent Treppen statt Aufzüge und mache kurze Spaziergänge in der Mittagspause. Letzteres allerdings noch zu selten. Die Versorgung meiner Patienten erfordert viel Bewegung.