Statt Felix Voss spielt Fabian Hinrichs am Mittwochabend im Ersten eine ganz andere Rolle. Worum es in 'Chamäleon' geht.

Der zuständige Ermittler Kramer geht von einem Suizid aus. Doch die 17-jährigen Zwillinge Mia und Jakob , die Kinder des Verstorbenen, wollen sich mit dieser Erklärung nicht zufriedengeben und beginnen, auf eigene Faust nachzuforschen.

) und die übrigen Angehörigen mit der Trauer ringen, suchen Mia und Jakob zunehmend im eigenen Familienkreis nach Antworten. Je tiefer sie graben, desto mehr Konflikte kommen ans Licht. Alte Streitigkeiten flammen wieder auf, Misstrauen macht sich breit. Drehbuchautor Frédéric Hambalek und Regisseur erzählen dabei auch vom Erwachsenwerden zweier Jugendlicher, die einander ohne viele Worte verstehen.

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Für Hinrichs bedeuteten die Dreharbeiten ein Wiedersehen mit einem vertrauten Regisseur: Loose inszenierte auch den Franken-" : Gottesgarten", der im Oktober 7,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme lockte. Auch Kim Riedle war in diesem Jahr bereits im "Tatort" zu sehen. Im Stuttgarter Fall "Ex-It" spielte sie im Januar ein ehemaliges It-Girl, dessen Kinder unter mysteriösen Umständen verschwinden. Einem breiten Kinopublikum wurde Hinrichs 2005 als Widerstandskämpfer Hans Scholl in dem Drama "- Die letzten Tage" bekannt.

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Neben seiner Film- und Fernsehkarriere ist der Schauspieler auch auf der Theaterbühne fest verwurzelt. Die Fachzeitschrift "Theater heute" kürte ihn 2010 und 2020 zum Schauspieler des Jahres. Für seine Hauptrolle in der ARD-Serie "ZERV" erhielt er 2022 den Preis der Deutschen Akademie für Fernsehen.