Die Wäsche ist frisch gewaschen. Aber wenn sie aus der Waschmaschine kommt, riecht sie trotzdem manchmal muffig oder stinkt sogar. Warum das so ist und was dagegen wirklich hilft.

Auf dem Waschmittel „frischer Bergfrühling“ – aber wenn deine Wäsche aus der Maschine kommt, zieht dir der Geruch von altem Dachboden in die Nase. Kennst du?

Gerade jetzt im Winter, wenn es kalt und feucht ist, kann das öfter vorkommen. Warum, wieso, weshalb und wie die Wäsche wieder zurückkommt in den Wohlfühl-Modus, darum kümmern wir uns hier: Dir gefällt SWR3? Lasse dir unsere neuesten Artikel in der Google-Suche ganz oben anzeigen! Warum riecht die Wäsche muffig, obwohl sie frisch gewaschen ist?

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Diese Frage haben wir für SWR3Land recherchiert und Prof. Dr. Benjamin Eilts gefragt. Der ist Experte für angewandte Reinigung und Hygiene an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Der Grund dafür, dass Wäsche müffelt, ist meist schmutzige und nasse Wäsche. Und damit: Bakterien.