Der Ex-Boss hält die öffentlichen Aussagen für folgenschwer – und erklärt, warum Kimmichs Reaktion wichtig war.

Mit Torwartlegende Oliver Kahn äußert sich der nächste zu der Thematik um Jamal Musiala. Der Ex-Boss des FC Bayern München lobt Joshua Kimmich für dessen Aussagen.

, hat auch der frühere Vorstandsboss Oliver Kahn scharfe Kritik an seinen ehemaligen Kollegen beim FC Bayern geübt. Ihm erschließe sich „bis heute immer noch nicht, warum diese Aussagen gemacht worden sind, denn was ist denn jetzt erreicht worden? Man hat Jamal geschwächt, man hat ihn irgendwo beschädigt“, sagte Kahn bei „Triple – der Hagedorn-Fußballtalk“ von RTL/Sky Sport. Die Verteidigung von Joshua Kimmich wertete Kahn dagegen als „wichtiges Zeichen“.

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Es sei nicht überraschend gewesen, dass der Vizekapitän sich vor Musiala gestellt habe, um zu zeigen: „Hey Leute, wir wollen ein Bollwerk sein. Wir haben gerade viele Schwierigkeiten. Wir dürfen uns jetzt nicht auseinanderbringen lassen.