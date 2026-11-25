Kabarettist Dieter Nuhr macht seine Krebserkrankung öffentlich: Er leidet an einem Hodgkin-Lymphom - eine seltene Form, die sich heute aber häufig erfolgreich behandeln lässt. Was die Krankheit auslöst, wie sie sich bemerkbar macht und welche Therapien es gibt, erklärt ntv.de.

Kabarettist Dieter Nuhr macht seine Krebs erkrankung öffentlich: Er leidet an einem Hodgkin-Lymphom - eine seltene Form, die sich heute aber häufig erfolgreich behandeln lässt. Was die Krankheit auslöst, wie sie sich bemerkbar macht und welche Therapien es gibt, erklärt ntv.de.

Mit einer "unangenehmen Nachricht" wendet sich Dieter Nuhr auf Instagram an seine Fans: Er hat Krebs. Bei dem 66-jährigen Kabarettisten wurde ein Hodgkin-Lymphom festgestellt. Nuhr sagt deshalb seine Auftritte und Sendungen bis zum Frühjahr ab und will sich nun behandeln lassen. Doch was ist das für eine Krankheit mit dem ungewöhnlichen Namen?können durch eine an das Krankheitsstadium angepasste Behandlung mehr als 80 Prozent aller Betroffenen langfristig geheilt werden.

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Bei örtlich begrenzten Erkrankungen liegt die Heilungsrate sogar bei mehr als 90 Prozent.jedes Jahr etwa 2500 Menschen am Hodgkin-Lymphom. Die Krankheit entsteht im lymphatischen System, das ein zentraler Teil des Immunsystems ist. Dazu gehören unter anderem Lymphknoten, Milz, Knochenmark und ein weit verzweigtes Netz von Lymphgefäßen. Die Lymphknoten dienen als Klärwerke des Körpers.

Dort werden schädliche Stoffe herausgefiltert und zerstört. Das Hodgkin-Lymphom beginnt meist in einem einzigen Lymphknoten, meist am Hals oder Nacken, und breitet sich von dort über die Lymphgefäße im Körper aus. Dabei verändern sich bestimmte weiße Blutkörperchen, meist sogenannte B-Lymphozyten. Sie können zu auffallend großen Krebszellen werden, den sogenannten Hodgkin- und Reed-Sternberg-Zellen.

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Diese vermehren sich und geben Botenstoffe ab, die zahlreiche andere Immunzellen in ihre Umgebung locken. Da die funktionierenden weißen Blutkörperchen so zunehmend verdrängt werden, ist die Immunabwehr geschwächt: Der Betroffene wird anfällig für Krankheitserreger.. Dazu gehört eine frühere Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus, das auch das Pfeiffersche Drüsenfieber verursacht.

Ebenfalls etwas häufiger tritt die Erkrankung bei Menschen mit stark geschwächtem Immunsystem auf, beispielsweise nach einer Organtransplantation oder bei einer HIV-Erkrankung, heißt es auf dem Gesundheitsportal des Bundesschmerzlos vergrößerte Lymphknoten, besonders am Hals, unter den Achseln oder in der Leistengegend. Hinzukommen können starke Müdigkeit, Juckreiz oder Beschwerden durch vergrößerte Lymphknoten im Brustraum, etwa Husten oder Atemnot.

Besonders achten Ärztinnen und Ärzte auf sogenannte B-Symptome: unerklärliches Fieber über 38 Grad, sehr starken Nachtschweiß und einen ungewollten Gewichtsverlust von mehr als zehn Prozent innerhalb von sechs Monaten. Solche Beschwerden sind allerdings noch kein sofortiger Beweis für Krebs. Geschwollene Lymphknoten entstehen sehr viel häufiger durch Infektionen. Bleiben sie jedoch über mehrere Wochen bestehen, ohne dass sich eine harmlose Ursache erkennen lässt, sollte das ärztlich abgeklärt werden.

Ein allgemeines Früherkennungsprogramm für Hodgkin-Lymphome gibt es nicht. Besteht ein konkreter Verdacht, reicht eine Blutuntersuchung zur Diagnose nicht aus. Entscheidend ist in der Regel eine Gewebeprobe aus einem auffälligen Lymphknoten. Unter dem Mikroskop können Pathologen nach den typischen Hodgkin- und Reed-Sternberg-Zellen suchen.

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Danach wird mithilfe von PET und CT untersucht, welche Lymphknotenregionen betroffen sind und ob sich die Krankheit auf andere Organe ausgebreitet hat. Behandelt wird das Hodgkin-Lymphom meist mit einer Kombination mehrerer Krebsmedikamente, in frühen Stadien teils ergänzt durch Bestrahlung. Welche Therapie zum Einsatz kommt, hängt unter anderem von Stadium, Alter und allgemeinem Gesundheitszustand ab.oder spricht sie nicht ausreichend an, kommen weitere Chemotherapien, Antikörper- oder Immuntherapien und in manchen Fällen eine Stammzelltransplantation infrage.

Ziel ist heute, die Behandlung so wirksam wie nötig, aber zugleich möglichst schonend zu gestalten, da Chemo- und Strahlentherapie langfristig Nebenwirkungen verursachen können. Die guten Heilungschancen erklären sich auch daraus, dass Hodgkin-Lymphome besonders empfindlich auf die verfügbaren Therapien reagieren. Selbst eine weiter fortgeschrittene Erkrankung bedeutet deshalb nicht automatisch eine schlechte Prognose. Wie die Aussichten im einzelnen Fall sind, hängt jedoch stark von Stadium, Unterform, Alter, Begleiterkrankungen und davon ab, wie gut der Tumor auf die ersten Behandlungszyklen reagiert.

Bei Dieter Nuhr lassen sich dazu derzeit keine seriösen Aussagen treffen. Der Kabarettist zeigt sich aber zu Recht optimistisch: "Ich ziehe das jetzt durch, räume in den Innereien auf, und dann freue ich mich auf den Neustart! "