Was ist ein Kampfhund und wie wird er gehalten?

Ein Kampfhund ist ein Hund, der ursprünglich für Tierkämpfe gezüchtet wurde. Ein Listenhund ist ein Hund, für dessen Rasse es grundsätzlich besondere Auflagen gibt, egal ob der Hund auffällig wurde oder nicht. Ein gefährlicher Hund ist ein Hund, der bereits Menschen oder andere Tiere verletzt oder getötet hat.

Ein muskulöser Hund mit breitem Kopf kann viele Passanten nervös machen. Doch ob ein Hund gefährlich ist, entscheidet sich nicht allein an der Rasse, sondern auch an Haltung, Erziehung, Verhalten und den Regeln am Wohnort.

In England wurden Hunde traditionell zum Kämpfen gezüchtet und auch eingesetzt. Die heutigen Rassen American Staffordshire Terrier und American Pit Bull Terrier entstammen dem Bull and Terrier und kamen um 1860 mit Auswanderern aus Großbritannien nach Amerika, denn in England wurden Tierkämpfe 1835 verboten. Doch in den USA blühten sie auf! Für diese Kämpfe wurden Hunde speziell gezüchtet: muskulöse, kräftige Tiere mit starken Gebissen.

Daher der Begriff Kampfhund. Doch um die Jahrhundertwende überlebte sich der Hundekampf und Züchter begannen in einem eigenen Club (AKC), der die brutalen Kämpfe verurteilte, den American Staffordshire Terrier zu züchten. Damit spalteten sie sich von dem Club (UKC) ab, der mit dem American Pit Bull Terrier Hundekämpfe weiterhin tolerierte. Diese Rassen werden in einigen Bundesländern wie zum Beispiel Bayern auf eine Liste gesetzt.

Für die Haltung dieser sogenannten Listenhunde gibt es dann besondere Auflagen oder die Haltung solcher Hunde wird nur nach Genehmigung in Ausnahmefällen gestattet. Einige Bundesländer verzichten auf eine Einteilung nach Rassen. Dort sollen die Hunde individuell beurteilt werden. Wird ein Tier auffällig, beißt oder attackiert Menschen, kann es als gefährlicher Hund eingestuft werden.

Für die Haltung eines Listenhundes gelten besondere Kriterien, die sich von Kommune zu Kommune erheblich unterscheiden können. Darum: Wer sich einen Hund züchten oder halten möchte, muss sich über die genauen Bedingungen informieren. Der Hundehalter muss ein einwandfreies Führungszeugnis vorlegen. Das Grundstück, auf dem der Hund gehalten wird, muss eingezäunt sein.

Der Hund muss so untergebracht sein, dass es seinen Bedürfnissen an Bewegung und Beschäftigung entspricht. Befehle wie Sitz, Platz und Bleib sind keine Kunststücke, sondern lebenswichtige Verständigungsmittel zwischen Mensch und Hund. Sie müssen bei allen erwachsenen Hunden jederzeit funktionieren. Mindestens zweimal täglich braucht ein Hund für mindestens eine Stunde Auslauf.

Soll er ausgeglichen sein, muss er spielen, schnuppern, sein Revier erkunden und markieren. Außerdem: Viermal täglich sollte er seinen natürlichen Bedürfnissen nachgeben dürfen. Nehmen Sie draußen im Zweifelsfall Ihren Hund an die Leine. Und zwar immer, wenn nötig.

Nicht nur, wenn es vorgeschrieben ist. Bringen Sie die Hundehäufchen im Kotbeutel bis zum nächsten Abfalleimer. Kämmen und Bürsten, Zähneputzen bedeutet neben der Hygiene intensiven Körperkontakt. Das festigt die soziale Bindung zwischen Mensch und Hund enorm. Deshalb: Sollte Ihr Hund sich sträuben, nehmen Sie das nicht hin





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