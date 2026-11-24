Viele Menschen erkranken mehr als ein Mal an einer Depression. Was hilft, um wiederkehrende Episoden zu verhindern? Und welche Rolle spielt KI dabei?

Viele Menschen erkranken mehr als ein Mal an einer Depression. Was hilft, um wiederkehrende Episoden zu verhindern? Und welche Rolle spielt KI dabei? In Deutschland erkranken jährlich mehr als fünf Millionen Menschen an einer Depression.

Meist haben Betroffene mehrmals in ihrem Leben mit der Krankheit zu kämpfen.

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„Es kann jeden treffen, selbst wenn die Lebensumstände gut sind, denn entscheidend ist die Veranlagung“, sagt Psychiater Ulrich Hegerl, Vorsitzender der Deutschen Depressionshilfe. “, eine repräsentative Untersuchung zu Einstellungen und Erfahrungen der erwachsenen Bevölkerung bezüglich Depressionen. In diesem Jahr wurden 5.323 Personen zwischen 18 und 69 Jahren befragt, zusätzlich 93 Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren. Die Erkenntnisse: Um ein Wiederauftreten einer depressiven Phase zu verhindern, greifen 89 Prozent der betroffenen Befragten zu Selbsthilfemaßnahmen.

Mit 57 Prozent setzen die meisten von ihnen auf Wissensaneignung zum Thema Depression. 54 Prozent verschreiben sich eine Struktur im Alltag sowie einen gesunden Lebensstil. Viele setzen zudem auf Sport , Entspannungstechniken – und Als hilfreichste Maßnahmen bewerten die Betroffenen selbst einen strukturierten Alltag , Sport , Wissen , einen gesunden Lebensstil und Entspannungstechniken . Gespräche mit KI-Modellen empfinden dagegen nur 64 Prozent als hilfreich.

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Laut Daten der Kaufmännischen Krankenkasse steigt die Zahl der Versicherten mit wiederkehrenden Depressionen seit Jahren stark an: Die KKH spricht von einem Anstieg von 50 Prozent innerhalb von zehn Jahren. In der Altersgruppe der 18- bis 20-Jährigen hat sich der Zuwachs in diesem Zeitraum sogar mehr als verdoppelt. Auch 87 Prozent der Betroffenen mit akuter Depression greifen zu Selbsthilfemaßnahmen. Der Anteil derjenigen, die die KI um Rat fragen, liegt in dieser Gruppe ebenfalls bei 38 Prozent.

Dies wird mit einem Anteil von 65 Prozent jedoch als die am wenigsten wirksame Maßnahme von allen wahrgenommen.häufiger KI als ältere: 40 Prozent der 18- bis 29-Jährigen sprechen mit KI-Chatbots über ihre psychischen Probleme, aber lediglich 17 Prozent der 60- bis 69-Jährigen.nutzen KI als Selbsthilfe-Tool – häufiger als Frauen . 45 Prozent der Männer sind der Meinung, nach KI-Gesprächen keine professionelle Behandlung mehr zu benötigen, nur 26 Prozent der Frauen kommen zu diesem Schluss. Psychiater Hegerl bewertet dies kritisch: „Es ist nicht zu empfehlen, sich bei der schweren Erkrankung Depression zur Diagnosestellung oder zur Behandlung allein auf solche KIs zu verlassen.

Anlaufstellen sind weiterhin Psychiater, die Psychologischen Psychotherapeuten oder die Hausärzte“, sagt er. Er weist aber auch auf die Chancen von KI bei der Behandlung der Krankheit hin: „Sie nicht zu nutzen, wäre fahrlässig“, sagt er bei der Vorstellung des Barometers am Dienstag. Als Beispiel nennt er die Tatsache, dass er Einsatz von KI im Zusammenhang mit Depressionen immer noch besser als nichts sei. Das gilt insbesondere für Menschen in Weltregionen, die bisher gar keinen Zugang zu Psychotherapien haben.

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