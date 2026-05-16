Die Autorin untersucht, wie sich die Erziehungsmethoden und -strömungen in den letzten Jahrzehnten verändert haben und welche Unterschiede es zwischen den Generationen gibt. Sie beleuchtet auch die Auswirkungen von Digitalisierung und Rauchen auf die körperliche Gesundheit von Kindern.

Vorab im Video: Was Kinder heute nicht mehr lernen (aber lernen sollten) Erziehung ist im ständigen Wandel. Wie viel sich geändert hat, seit die Boomer ihre Kinder (also uns) erzogen haben, liest du hier.

Es wird nie nur eine richtige Erziehung geben. Schließlich sind alle Erziehungsideen und -strömungen immer auch ein Spiegel der Gesellschaft. So entstand die antiautoritäre Erziehung Ende der 60er Jahre, weil man die Macht- bzw. Autoritätsverhältnisse in den Familien als Nährboden für Faschismus ansah. Auf die antiautoritäre folgte in den 70er Jahren die Ant peda- gogik-Erziehung und darauf wieder die nächste.

Und jede dieser Erziehungsmethoden hatte zu seiner Zeit eine Daseinsberechtigung. Wenn du genauer wissen willst, was gemeint ist, wenn wir von Erziehung sprechen und was gute Erziehung im Alltag ausmacht, solltest du unbedingt hier reinschauen: Früher vollkommen normal, heute undenkba





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