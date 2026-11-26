Deutschland ist der größte Netto-Zahler der EU. Gleichzeitig steckt Geld aus Brüssel oft in Projekten direkt vor der eigenen Haustür. Was macht EU-Förderung in Bayern möglich – und warum fällt sie vielen gar nicht auf?

In der Gemeinde Türkenfeld in Oberbayern wird gerade an allen Ecken gebaut. An der Bahnhofstraße rollen die Bagger, am Feuerwehrhaus wird der Dachstuhl abgenommen. Das Dröhnen der Bohrer ist bis ins Rathaus zu hören.

Doch Bürgermeister Emanuel Staffler stört das nicht. Er freut sich, dass es vorwärts geht – die Gemeinde soll schöner und moderner werden.

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"Der erste Schritt ist, dass wir das Feuerwehrhaus energetisch sanieren", erklärt Staffler. Eine besondere Herausforderung, denn die Feuerwehr muss während der Bauarbeiten einsatzbereit bleiben. Auch das danebenliegende Schloss Türkenfeld und das historische Linsenmanngebäude werden energetisch saniert. Etwa 1,5 Millionen Euro kostet das.