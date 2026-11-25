Die nächste Debatte über den Preis müsst ihr nicht mitmachen.

Die nächste Debatte über den Preis müsst ihr nicht mitmachen. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Ein Käufer bietet viel zu wenig, der nächste stellt zu viele Rückfragen? Auf Kleinanzeigen kostet dieses Hin und Her oft viel Zeit.

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Die Plattform will Verkäufern deshalb einen Teil dieser Arbeit abnehmen, wenn sie das wollen.künftig festlegen, in welchem Preisrahmen eine KI mit Interessenten verhandeln darf. Nach ausdrücklicher Freigabe beantwortet sie Fragen,. Sobald eine Entscheidung des Verkäufers nötig ist, meldet sie sich aber wieder, heißt es. Der Mindestpreis selbst bleibt also weiter in der Hand des Verkäufers.

Abgegeben wird nur das Hin und Her mit Interessenten, das teils etwas nervig sein kann. Die KI-Helfer-Funktion ist freiwillig und gehört zu einem größeren Umbau, den Kleinanzeigen für die kommenden WochenDie Unterstützung beginnt dabei bereits vor der ersten Anfrage, erklärt das Verkaufsportal. Ein KI-Scanner soll anhand eines Fotos einschätzen, welchen Wert ein Gegenstand hat und wie gefragt er ist. Dazu gibt es dann eine Preisempfehlung auf Basis vergleichbarer Angebote.

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Aus demaußerdem eine vollständige Anzeige. Bei Dingen, deren Wert sich schwer einschätzen lässt, liefert der Vorschlag einen Ausgangspunkt für den eigenen Verkaufspreis. Auch Käufer sollen so am Ende weniger Zeit mit der Suche verbringen. Statt wie bisher einfach einzelne Suchbegriffe einzugeben, können sie in natürlicher Sprache beschreiben, wonach sie suchen.

DieKleinanzeigen führt die Neuerungen nach eigenen Angaben schrittweise für alle Nutzer ein. Sie sollenverfügbar werden. Die Verteilung erstreckt sich dabei über mehrere Wochen, deshalb erscheinen die Funktionen nicht sofort bei allen gleichzeitig. Auf der Startseite kommt zudem der neue Bereich „Deine Aktivitäten“ hinzu.

Dort stehen auf einen Blick laufende Gespräche, aktive Anzeigen und neue Nachrichten. Von dieser Übersicht aus ist auch die neue Kleinanzeigen-KI erreichbar.