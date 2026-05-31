Was machen die Darsteller von 'Zurück in die Zukunft' heute?

Die Darsteller von 'Zurück in die Zukunft' sind heute noch sehr aktiv in der Film- und Fernsehbranche. Wir zeigen, was Lea Thompson, Crispin Glover, Elisabeth Shue, Mary Steenburgen und Thomas F. Wilson heute machen.

Marty McFly und 'Doc Brown' reisten 1985 zum ersten Mal 'Zurück in die Zukunft'. Wir zeigen, was die Darsteller heute machen, darunter Lea Thompson , die am 31.

Mai ihren 65. Geburtstag feiert. Aber auch Lea Thompson spielte in den Zeitreise-Filmen mit ihrer Mutter von Marty McFly (Michael J. Fox) ihre bis heute bekannteste Rolle. Am 3.

Juli 1985 feierte die Science-Fiction-Komödie ihre Weltpremiere: 'Zurück in die Zukunft', die Trilogie um den Zeitmaschinenerfinder 'Doc' Brown und Teenager Marty McFly, machte ihre Hauptdarsteller zu Stars, allen voran Michael J. Fox, Christopher Lloyd und Lea Thompson, die am 31. Mai ihren 65. Geburtstag feiert. Wir zeigen, was die Drei und die anderen Stars der populären Sci-Fi-Klassiker heute machen.

Lea Thompson blieb als Serienstar eine gefragte Darstellerin. Am 31. Mai feiert sie ihren 65. Geburtstag.

In Teil eins reist Marty McFly ins Jahr 1955 und lernt dort seine Mutter kennen - als ebenfalls 17-Jährige. Und Lorraine Baines verguckt sich gleich in den 'unglaublichen Jungen'. Auch wenn sie vor allem als Marty McFlys Mutter bis heute unvergessen ist, blieb Lea Thompson eine gefragte Darstellerin: Sie spielte Serien-Hauptrollen in 'Caroline And The City' und 'Switched At Birth'.

Sie ist seit 1989 mit Regisseur Howard Deutch ('Pretty in Pink') verheiratet, die beiden gemeinsamen Töchter Madelyn und Zoey sind ebenfalls Schauspielerinnen. Crispin Glover ist bis heute in zahlreichen Filmen und Serien zu sehen. Marty McFly staunt ebenfalls nicht schlecht, als er im Jahr 1955 auch seinen Vater George kennenlernt, der ein schüchterner, unsicherer Teenager mit einem Faible für Science-Fiction-Bücher ist.

Für Crispin Glover war 'Zurück in die Zukunft' die erste große Rolle - es sollte nicht die letzte bleiben: Er spielte in David Lynchs 'Wild at Heart', Oliver Stones 'The Doors' und 'Drei Engel für Charlie' mit und war von 2017 bis 2021 in der hochgelobten Serie 'American Gods' als Gottheit Mr. World zu sehen. Ihre bekanntesten Rollen spielten Elisabath Shue in 'Leaving Las Vegas' an der Seite von Nicolas Cage und Mary Steenburgen in 'Melvin und Howard', für die sie 1980 den Oscar gewann.

In Teil drei von 'Zurück in die Zukunft' findet auch Doc Brown (Christopher Lloyd) sein Liebesglück: Er und Marty retten Clara Clayton das Leben, als ihr die Pferde durchgehen und sie mit einer Pferdekutsche in einen Abgrund zu stürzen droht. Als Mary Steenburgen ihre Rolle in Teil drei von 'Zurück in die Zukunft' übernahm, hatte sie bereits den Oscar gewonnen - 1980 für 'Melvin und Howard'.

Bis heute spielte die Ehefrau von Ted Danson in zahlreichen Serien ('Justified', 'Orange is the New Black') und Kinofilmen ('Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa', 'The Help') mit. Zuletzt war sie an der Seite von Malcolm McDowell im Western 'The Last Train to Future' zu sehen. Nebenbei bemerkt: Mit 'Urwerk Orange'-Star McDowell war Steenburgen in erster Ehe verheiratet. Zwei Kinder sind das Resultat dieser Beziehung, eine Tochter und der 1983 geborene Regisseur Charlie McDowell ('Windfall').

Als sie ihre Rolle in Teil drei von 'Zurück in die Zukunft' übernahm, hatte Mary Steenburgen bereits einen Oscar gewonnen. Biff Tannen (Thomas F. Wilson) ist nicht nur im Jahr 1955 der ärgste Widersacher von Marty McFly und seinem Vater. In Teil zwei - nachdem er die Zeitlinie verändert hat - ist Biff Tannen im Jahr 2015 steinreich und dazu Bürgermeister von Hill Valley. Für Thomas F. Wilson sollte die Rolle des Biff Tannen die größte in seiner Karriere bleiben





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