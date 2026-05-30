Was Paare wissen sollten, wenn sie zusammenziehen

Wenn ein Paar zusammenzieht, sollten sie wissen, was rechtlich gilt. Eine Anwältin klärt auf, wer über den Zuzug bestimmen darf und was Paare beachten sollten.

Wenn ein Paar zusammenzieht, sollten sie wissen, was rechtlich gilt. Eltern und Kinder dürfen ohne Zustimmung einziehen, während der Lebenspartner unter die Zustimmungspflicht fällt. Eine Anwältin rät, den Vermieter oder die Hausverwaltung per E-Mail zu informieren und die Zustimmung abzuwarten.

Eine Überbelegung kann eine Ausnahme darstellen, bei der das Zuziehen des Partners nicht gestattet wird. Wer den Partner ohne Meldung einziehen lässt, geht ein Risiko ein und riskiert im Extremfall mietrechtliche Konsequenzen. Nach dem Einzug kann es sinnvoll sein, den Partner in den Mietvertrag aufzunehmen, um eigene Rechte zu erlangen und gemeinsam für Mietschulden zu haften. Kommt es zur Trennung, bleibt der ausgezogene Partner trotzdem zur Mietzahlung verpflichtet, bis mit der Hausverwaltung eine Lösung gefunden ist





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Zusammenziehen Mietrecht Lebenspartner Zustimmungspflicht Überbelegung

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