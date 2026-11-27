Wer die Heizung zu stark herunterdreht, spart nicht immer: Denn kalte feuchte Luft kann im schlimmsten Fall Schimmel verursachen. Experten raten, worauf man im Winter beim Heizen achten sollte – und wie man mit kleinen Veränderungen Geld spart.

. Viele Menschen können sich das nicht mehr leisten – und drehen als Konsequenz die Heizung herunter. Doch die Folgen davon können ebenfalls teuer werden.

Experten geben Tipps, wie man das mit richtigem Heizen und Lüften vermeiden kann. Kalte Luft kann deutlich weniger Feuchtigkeit speichern als warme. Das bedeutet, die Feuchtigkeit setzt sich ab.

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"Kühle Wände – insbesondere Außenwände, Ecken oder Bereiche hinter großen Möbeln – unterschreiten schnell den sogenannten Taupunkt", sagt Energieberater Alexander Waltner. Die Luftfeuchtigkeit, die im Alltag durch Atmen, Duschen oder Kochen entstehe, schlage sich dort als Kondenswasser nieder. Das bildet den idealen Nährboden für Schimmelpilze. Bei starkem Frost können zudem Wasserleitungen einfrieren und teure Rohrbrüche verursachen.