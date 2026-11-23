Der Krieg in der Ukraine wächst sich für Russland zur Katastrophe aus. Daten aus dem russischen Statistikamt belegen erstmals, wie gewaltig der Blutzoll tatsächlich ausfällt. Die von Hackern veröffentlichten Einträge aus Sterbeurkunden schildern die Todesumstände von mehr als 450.000 Kriegsgefallenen.

Akten aus dem russischen Statistikamt: In Putins Krieg marschieren Hunderttausende Russen in den Tod. Der Krieg in der Ukraine wächst sich für Russland zur Katastrophe aus.

Daten aus dem russischen Statistikamt belegen erstmals, wie gewaltig der Blutzoll tatsächlich ausfällt. Die von Hackern veröffentlichten Einträge aus Sterbeurkunden schildern die Todesumstände von mehr als 450.000 Kriegsgefallenen. Die Daten sind überaus detailreich - und sie dokumentieren das verheerende Ausmaß der Kriegsfolgen für die russische Bevölkerung: In einem mehrere Terabyte umfassenden Daten-Leak aus Russland sind bislang unter Verschluss gehaltene Dokumente aus den Beständen der russischen Statistikbehörde Rosstat an die Öffentlichkeit gelangt.

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Über mehrere Monate hinweg konnten die proukrainische Hackergruppe "SilentCrow" und die belarussischen "CyberPartisans" Einträge russischer Meldeämter abgreifen - inklusive der in den einzelnen Sterbeurkunden vermerkten Todesursachen. Die Zahl der Kriegstoten galt bislang als streng geheim: Die Auswertung der Daten ermöglicht nun Rückschlüsse auf die Anzahl der getöteten russischen Soldaten. Der Krieg in der Ukraine ist demnach verlustreicher als bisher angenommen. In mehr als 450.000 Fällen deuten die amtlichen Angaben auf dem Totenschein auf in der Ukraine gefallene russische Kriegsteilnehmer hin.

Und: Russland verliert in der Ukraine demnach Monat für Monat mehr Soldaten. Der Datensatz, der ntv vorliegt, lässt sich anhand verschiedener Kriterien durchsuchen und filtern: Neben Geburtsdaten und Eheschließungen umfasst der Bestand desinsgesamt 11,3 Millionen Einträge zu Sterbefällen aus den zurückliegenden sechs Jahren. Die Ergebnisse sind plausibel: Als Kriegsteilnehmer kommen zunächst vor allem Männer im sogenannten wehrfähigen Alter zwischen 18 und 65 Jahren in Betracht.

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Da die behandelnden Ärzte neben dem Geburtsort, dem Alter und dem Geschlecht auch Angaben zu den Todesumständen vermerken, lassen sich die Einträge immer weiter und genauer eingrenzen. Ein russischer Staatsangehöriger Mitte 30, der nach Beginn der Invasion auf ukrainischem Boden an den Folgen einer Explosion ums Leben kommt? Die geleakten Daten enthalten zwar keine Namen, dafür aber zahlreiche Einzeldetails, die sich Fall für Fall wie Puzzlestücke zusammensetzen lassen.

Natürliche Todesursachen wie Herzinfarkte, Schlaganfälle oder auch Covid-19 kommen in den Rosstat-Unterlagen hunderttausendfach vor. Ab Februar 2022 jedoch häuft sich die Anzahl der unnatürlichen, gewaltsamen Todesfälle im Ausland - insbesondere in den umkämpften Gebieten in der Ukraine. Das mehr oder weniger akribische Vorgehen der russischen Behörden macht den Datensatz als Quelle so wertvoll: Die Angaben zu den Todesumständen zum Beispiel tauchen in Form international gebräuchlicher Diagnoseschlüssel auf.

Der ICD-10-Code "Y36" zum Beispiel bezieht sich auf "Verletzungen durch Kriegshandlungen", Code "K76.0" steht dagegen für die Folgen eines Hirninfarkts. Die hauptsächliche Todesursache wird in der Regel klar hervorgehoben. So lassen sich Unfälle, Morde oder etwaige Krankheiten ebenso ausschließen wie altersbedingte natürliche Todesfälle. Zusätzlich ist in der Masse der Daten zu vielen Einträgen auch der jeweilige Sterbeort notiert.

Ein Recherche-Team des "Stern" konnte so zum Beispiel auch die Auswerten lassen sich auch die regionalen Ungleichgewichte bei der Verteilung der Kriegstoten nach Herkunft. Die Masse der in der Ukraine gefallenen russischen Soldaten stammt demnach aus den strukturschwächeren Gebieten Russlands fernab der großen Metropolen. Wie viele Menschen dem Krieg auf russischer Seite insgesamt bereits zum Opfer gefallen sind, verraten die Rosstat-Daten dagegen nicht.

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Die rund 450.000 Toten stellen allem Anschein nach bestenfalls eine Mindestangabe dar, eingegrenzt nach Altersgruppen, Geschlecht und Sterbeort. Verwundete zum Beispiel, die Monate nach ihrem Kriegseinsatz außerhalb der Ukraine an den Kriegsfolgen verstarben, bleiben in der engen Definition hier zunächst außen vor. Dazu kommen Vermisste, Verschüttete, Verbrannte oder Ertrunkene, deren sterbliche Überreste bisher noch nicht geborgen wurden - oder die niemals geborgen werden können. Womöglich werden auch nicht alle Todesfälle formell gemeldet.

Bei den Erfassungsdaten zeichnet sich zudem ein erheblicher Zeitverzug ab: Teils tauchen Verstorbene erst mehrere Monate nach dem eingetragenen Todestag in der amtlichen russischen Statistik auf. Aufgrund der erwartbaren Nachmeldungen gehen Beobachter von insgesamt mehr als 600.000 russischen Kriegstoten im Zeitraum bis September 2026 aus - darunter auch mindestens neun in Deutschland geborene Personen. Ein erschreckender Trend ist unabhängig davon schon jetzt mehr als deutlich zu erkennen: Die Zahl der getöteten russischen Staatsbürger nimmt bisher mit jedem weiteren Kriegsjahr zu.

Die Angaben decken sich zudem auch grob mit den Schätzungen von ukrainischer Seite: Der Generalstab in Kiew veröffentlicht Tag für Tag Zahlen zu den angenommenen russischen Verlusten. Dort war zuletzt ebenfalls von deutlich steigenden russischen Verlusten die Rede. Im mehrwöchigen Mittel rechnet Kiew Im Unterschied zu den Rosstat-Daten konnten sich die ukrainischen Angaben bisher jedoch nur auf Beobachtungen und Meldungen von der Front stützen. Die geleakten Behördendaten aus Russland dürften dieses Bild nun durch detaillierte und gut belegte Falldiagnosen vervollständigen.

Die fast lückenlose Aufklärung durch Drohnen, weitreichende Waffen der Verteidiger und rücksichtslose Taktiken der Angreifer treiben die Verlustzahlen immer weiter nach oben. Der Krieg, so scheint es, entwickelt sich für Russlands Machthaber Wladimir Putin sehr viel kostspieliger als bislang bekannt. Bei insgesamt nur rund 143 Millionen Einwohnern und einer ohnehin drohenden Überalterung steuert das einst aufstrebende Riesenland auf eine