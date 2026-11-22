Zwei beste Freundinnen erkranken an derselben Krankheit. Seitdem teilen sie ihr Leben in den sozialen Netzwerken. Einige Internetnutzer unterstellen den beiden Betrug. Dagegen wehren sie sich genauso wie gegen die Symptome von Multiple Sklerose.

Zwei beste Freundinnen erkranken an derselben Krankheit. Seitdem teilen sie ihr Leben in den sozialen Netzwerken. Einige Internetnutzer unterstellen den beiden Betrug.

Dagegen wehren sie sich genauso wie gegen die Symptome von Multiple Sklerose. Es klingt fast zu unwahrscheinlich, um wahr zu sein: In Europas größtem Krankenhausgebäude werden zwei beste Freundinnen mit der gleichen chronischen Krankheit diagnostiziert - auf demselben Flur, im selben Zimmer und im selben Bett. Davon berichten Jana und Malou, beide 29 Jahre alt. Was für sie zunächst ein lebensverändernder Schock war, ist heute die Basis für eine Mission, die Tausenden Menschen Mut machen soll.

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Unter dem Namen "MS Besties" gewähren die beiden jungen Frauen auf Instagram tiefe Einblicke in ein Leben mit Multipler Sklerose .

"Wir haben beide mit Fatigue, also extremer Erschöpfung zu kämpfen, jeden Tag mit Kribbeln und Empfindungsstörungen", berichten die beiden. Die in Köln lebende Jana habe auch viel mit Schwindel zu kämpfen und teilweise Wortfindungsstörungen. Hinzu komme eine Immunsuppression, also eine Unterdrückung des körpereigenen Abwehrsystems. MS ist eine chronisch-entzündliche Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems.

Dabei treten Entzündungen im Rückenmark und Gehirn auf, die verhindern oder verlangsamen, dass Signale innerhalb des Körpers übertragen werden. Es entstehen mehrere, also multiple, Entzündungsherde, und vernarbtes Nervengewebe wird als sklerosiert bezeichnet - daher der Name Multiple Sklerose. Die Krankheit tritt meist im frühen Erwachsenenalter auf, überwiegend zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr, Frauen erkranken etwa doppelt so häufig wie Männer.

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Der Krankheitsverlauf ist höchst unterschiedlich und verläuft meist in Schüben: Manche Betroffene bemerken jahrelang keine Verschlechterung und können ein normales Leben führen, bei anderen führt MS innerhalb weniger Jahre zu schweren Behinderungen. Die Krankheit ist nicht heilbar, aber es gibt hochwirksame Behandlungen. Die Freundschaft der beiden Kölnerinnen reicht weit zurück.

"Theoretisch kennen wir uns schon seit der Grundschule", berichten sie. Doch erst in der zehnten Klasse, vor etwa zwölf oder dreizehn Jahren, wurde das Band zwischen ihnen im Erdkunde-Leistungskurs wirklich eng. Dass sie Jahre später nicht nur Urlaube und Lachmomente, sondern auch eine schwere Diagnose teilen würden, ahnten sie damals nicht. Der Weg in die Öffentlichkeit begann für die beiden Influencerinnen fast unmittelbar nach der Diagnose.

"Schon im Krankenhausbett haben wir darüber gescherzt, dass unsere Geschichte so außergewöhnlich ist, dass wir damit eigentlich an die Öffentlichkeit gehen müssten", erklären die Freundinnen. Für sie fühlte sich dieser "unglaubliche Zufall" wie ein Zeichen an, ihre Geschichte zu nutzen, um anderen Betroffenen das Gefühl zu geben, nicht allein zu sein. Das Konzept geht auf: Inzwischen folgen ihnen über 11.000 Menschen. Ihr Erfolgsrezept auf Social Media sei vor allem Authentizität.

"Wir zeigen die guten Tage, aber genauso die schwierigen", betonen sie. Dabei ist es ihnen ein besonderes Anliegen, das Stigma der Erkrankung zu durchbrechen. Sie wollen beweisen, dass man trotz MS mitten im Leben stehen und sogar Vollzeit arbeiten kann. Leichtigkeit, Positivität und Humor spielen dabei eine zentrale Rolle: "Wir lachen unglaublich viel und nehmen das Leben oft nicht zu ernst - auch unsere Krankheit".

Doch hinter dem Online-Erfolg stehen zwei sehr unterschiedliche und teils sehr schmerzhafte Diagnosegeschichten. Malou, die derzeit in öffentlichem Recht promoviert, traf es im März 2020, mitten in der Corona-Pandemie. Sie war damals komplett allein im Krankenhaus, was sie als "sehr traumatisch" beschreibt, zumal sie gerade erst ihr Studium abgeschlossen hatte. Bei Jana, Betriebswirtin und Pädagogin, war es ein "richtiger Schockmoment", der ein überwältigendes Gefühl des Kontrollverlusts auslöste.

"Am liebsten hätte ich auf Pause gedrückt oder zurückgespult", erinnert sie sich. Dass Malou - die auch in Köln gewohnt hat, inzwischen aber nach Den Haag gezogen ist - nur zehn Minuten nach Janas Diagnose mit Blumen im Krankenhaus erschien, verdeutliche die Tiefe ihrer Verbundenheit. Obwohl sich beide als Optimistinnen bezeichnen, verhehlen sie nicht, dass es auch dunkle Momente gibt, in denen sie ihrem früheren Leben hinterhertrauern.

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"Es wäre gelogen zu behaupten, dass wir immer positiv sind", geben sie offen zu. Die Freundschaft ist in diesen Phasen ihr wichtigster Anker. Sie verstehen sich ohne viele Worte - ein Blick reicht, wenn die sogenannte Fatigue oder das typische Kribbeln einsetzt. In ihrer Community erleben die "MS Besties" einen wertschätzenden Umgang.

Während sie oft herzliche und empathische Nachrichten erhalten, werden sie im Alltag jedoch auch mit Vorurteilen konfrontiert. Sätze wie "Du siehst doch gar nicht krank aus" oder Vergleiche mit anderen Patienten hören sie häufig. Dem setzen sie eine klare Botschaft entgegen: "MS ist die Krankheit der tausend Gesichter. Jeder Verlauf ist anders und Vergleiche helfen niemandem.

" Auch wenn man ihnen die Krankheit nicht ansehe, kämpften sie jeden Tag mit Symptomen. Für andere Betroffene haben Jana und Malou einen klaren Rat: Keinen zusätzlichen Druck aufbauen. Wut, Trauer und Verzweiflung seien nach einer solchen Diagnose völlig normal und wichtig für die Verarbeitung.

Zudem plädieren sie für mehr ehrliches Interesse seitens der Mitmenschen.

"Einfach Fragen stellen" lautet ihre Devise, denn es gebe keine dummen Fragen. Zudem wünschen sich die beiden mehr Mitgefühl und Offenheit in der Gesellschaft: "Jeder trägt sein eigenes Päckchen. Viele Kämpfe sind unsichtbar", fassen sie zusammen. Nur weil eine Belastung nicht sichtbar sei, bedeute das nicht, dass sie nicht existiere.

Mit ihrem Account "MS Besties" haben Jana und Malou einen Raum geschaffen, in dem genau diese unsichtbaren Kämpfe eben doch sichtbar werden.