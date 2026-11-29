Die Kaulitz-Zwillinge moderieren 'Wetten, dass..?' in ihrer Heimat. Hotels erleben eine höhere Nachfrage. Was die Rückkehr der Show für Halle und das Gastgewerbe bedeutet.

Die Kaulitz-Zwillinge moderieren "Wetten, dass..?

" in ihrer Heimat. Hotels erleben eine höhere Nachfrage. Was die Rückkehr der Show für Halle und das Gastgewerbe bedeutet. Halle - "Wetten, dass..?

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" feiert die Rückkehr auf die Bildschirme der Nation. Für die Gastgeberstadt Halle an der Saale ist es bereits das fünfte Mal, dass das legendäre TV-Format hier Station macht. Dass ausgerechnet die aus Sachsen-Anhalt stammenden Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom die Sendung moderieren, sorgt im Vorfeld für zusätzliche Erwartungen. Was erwarten Stadt, Hotels und Gastgewerbe vom TV-Comeback im ZDF?