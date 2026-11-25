Klarmobil legt nach und haut einen weiteren Tarif-Deal zum Black Friday raus. Dieses Mal winken 50 Gigabyte für 8,99 Euro im Monat. Ist das wirklich günstig?

Klarmobil legt nach und haut einen weiteren Tarif-Deal im Namen des Black Friday raus. Dieses Mal winken 50 Gigabyte für 8,99 Euro im Monat. Ob das wirklich günstig ist oder ein böser Haken lauert, verrät der Check.

Mobilfunkanbieter Klarmobil mischt bereits seit Wochen in der Rabattschlacht rund um den nahenden Black Friday mit und hat schon starke Deals im Programm. Nun rückt ein weiterer nach und nimmt die Zielgruppe der preisbewussten Normalnutzer ins Visier. Während es in den anderen Angeboten Tarife mit dreistelligem Datenvolumen hagelt, setzt die frische Offerte auf moderate 50 Gigabyte im Vodafone-Netz. Im Gegenzug liegt der Monatspreis bei günstigen 8,99 Euro – und auch die übrigen Konditionen lesen sich gut.

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Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert. Der Tarif kommt ohne Anschlussgebühr aus, ist aber dennoch von Beginn an monatlich kündbar. Wer sich nicht lange an Verträge binden und flexibel bleiben möchte, ist hier also goldrichtig.

Ähnlich wie die Größe des Datenvolumens richtet sich auch die Datenrate primär an Durchschnittsnutzer. Mit 50 Mbit/s bleibt das Surf-Tempo trotz Draht ins 5G-Netz auf LTE-Niveau. Für den Alltagsgebrauch ist das mehr als genug, wer hingegen regelmäßige Hotspot-Einsätze und anspruchsvolle Arbeiten in der Cloud plant, schaut sich nach etwas Schnellerem um. Größter Knackpunkt des Angebots ist das Verfallsdatum des rabattierten Preises.

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Nach 24 Monaten steigt die monatliche Grundgebühr auf 9,99 Euro im Monat. Damit wäre der Tarif dann genauso teuer wie die 100-Gigabyte-Vodafone-Flat, die Klarmobil gegenwärtig dauerhaft zu diesem Preis anbietet und die sogar bis zu 100 Mbit/s unterstützt.

Wer das Plus an Daten und Tempo nicht benötigt, kann mit dem neuen Deal zwei Jahre lang Geld sparen, alle anderen greifen besser gleich zur 100-Gigabyte-Flat, die auf zwei Jahre gerechnet nur 24 Euro teurer ist und doppelt so viel Leistung bietet, allerdings mit 24 Monaten Vertragsbindung einhergeht. Mindestens 100 Gigabyte müssen es schon sein und vor allem bei der Datenrate ist mehr Dampf auf der Leitung zwingende Voraussetzung? Dann könnten die Österreicher von Spusu das bessere Angebot haben.

Der Tarif Spusu 130 beinhaltet 130 Gigabyte im Vodafone-Netz und unterstützt bis zu 200 Mbit/s. Obendrein ist er monatlich kündbar und kommt ebenfalls ohne Anschlussgebühr aus.

Darüber hinaus trumpfen alle Spusu-Tarife mit dem sogenannten Daten. Trans. Fair-Depot auf. Das ermöglicht es im Fall des Spusu-130-Tarifs, bis zu 260 Gigabyte nicht verbrauchtes Datenvolumen in die nachfolgenden Monate hinüber zu retten.

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So geht ungenutztes Kontingent nicht verloren. Ebenfalls spannend: Alle Spusu-Optionen beinhalten 1.000 Freiminuten für Gespräche ins EU-Ausland und das Basisdatenkontingent lässt sich sogar ohne Aufpreis in der Schweiz und Großbritannien nutzen. Der Black Friday fällt 2026 auf den 27. November, wie immer unmittelbar nach Thanksgiving in den USA.

Doch längst ist die Rabattaktion kein eintägiges Ereignis mehr. Händler wie Amazon, Ebay und Media Markt haben den gesamten November zum "Black Month" erklärt und die Schnäppchenjagd ausgedehnt. Das sind in dieser Zeit die wichtigsten Termine:Über den gesamten Black Month locken zahlreiche Händler mit hohen Preisnachlässen. Zwar ist nicht jeder Deal so gut, wie so manch hoher Streichpreis ihn erscheinen lässt, doch wer Angebote gezielt vergleicht, kann rund um den Black Friday viele echte Schnäppchen machen.