SWR3 Moderator Sebastian Müller hat mit der Community schlagfertige Antworten und clevere Reaktionen gesammelt, wenn Fremde die persönliche Distanz verletzen. Der Beitrag stellt witzige Sprüche sowie nonverbale Tricks vor, um mit unangenehmer Nähe umzugehen, und verweist auf die empfohlene Distanz von anderthalb Metern.

Wir alle kennen diese Situation, dass unser Gegenüber offenbar ein anderes Verständnis von höflicher Distanz hat und unangenehm nah kommt. Einfach im Gespräch oder an der Supermarktkasse.

Hier geht es gar nicht darum, dass das böse gemeint ist. Da wäre dann natürlich eine klare Ansage absolut nötig. Es sind eher so diese paar Zentimeter zwischen „so kommen wir miteinander klar“ und „hier bist du in meine Privatsphäre eingedrungen“. Was sagt man da?

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Jemand kommt dir zu nah? Mit diesen Sprüchen reagierst du schlagfertig und clever Wir haben mit SWR3 Moderator Sebastian Müller in SWR3 PUSH schlagfertige Sprüche und clevere Ideen in der SWR3 Community gesammelt. Denn auch er ist kein Fan von „Zu-Nah-Kommern“. Und die Ideen von unseren Hörern und Hörerinnen sind so großartig, dass wir sie hier teilen wollen: Hast du auch noch Ideen, wie wir cool reagieren können?