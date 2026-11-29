Nürnberg - Glühwein ist nicht gleich Glühwein - und mit steigender Auswahl kann auch die Qualität schwinden. Darauf sollten Käuferinnen und Käufer am Stand achten.

- Glühwein ist nicht gleich Glühwein - und mit steigender Auswahl kann auch die Qualität schwinden. Darauf sollten Käuferinnen und Käufer am Stand achten.zahllose Glühweinbuden.

Für Kenner und Kennerinnen ist es leicht, denn sie wissen, wo die Qualität hervorragend ist. Doch wer sich nicht auskennt, in der Masse kaum Überblick behält oder als Besucher beziehungsweise Besucherin nach Nürnberg reist, hat genauso Möglichkeiten, einen guten Glühwein zu erkennen. Die Regel ist einfach: Fällt eine lange oder wiederkehrende Schlange vor der Glühweinbude auf, hat sich auch die Qualität herumgesprochen.

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Hier gelten in Nürnberg natürlich Ausnahmen, denn auf dem Christkindlesmarkt selbst tummeln sich vorrangig Touristinnen und Touristen, die wohl eher die nächstgelegenen Stände aufsuchen. Prinzipiell: Qualität spricht sich schnell herum, daher sind viele Gäste vor einem Stand oder einer Bude ein untrügerisches Indiz für guten Glühwein. Riecht der Glühwein aus der Tasse komisch oder strömt ein intensiv-süßer Geruch aus ihr empor?