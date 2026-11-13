Waschbär-Kampagne 'Trashed Panda' bringt 280.000 Dollar ein

Die Hanover County Tierschutzkampagne verkaufte Merchandise-Ware nach dem Waschbär-Einbruch. Die Einnahmen in Höhe von 280.000 Dollar fließen in neue Ausrüstung und Unterkünfte.

Die Tierschutz behörde im Hanover County hat durch den Verkauf von Merchandise -Artikeln rund 280.000 Dollar eingenommen. Die finanzielle Erfolgsgeschichte basiert auf dem weltweiten Medieninteresse an einem Waschbär en, der im vergangenen Winter in einen Schnapsladen in den USA eingebrochen war.

Der Auslöser der viralen Geschichte

Der Ursprung des finanziellen Surplus liegt in einem konkreten Vorfall aus dem vergangenen Winter. Das Tier brach in einen Geschäftslokal in den USA ein und probierte dabei verschiedene Alkoholika aus. Dazu gehörten unter anderem Scotch und Whiskey. Nach dem Konsum suchte das Tier eine Ruhepause auf und schlief seinen Rauschzustand neben einer Toilette aus. Diese spezielle Szene führte später zu weltweiter Belustigung und medialem Aufmerksamkeit.

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Die Trashed Panda Kampagne

Die offizielle Kampagne startete unter dem Namen Trashed Panda. Auf Deutsch kann dieser Begriff mit besoffener Waschbär übersetzt werden. Die Tierschutzbehörde des Hanover County vertrieb T-Shirts, die speziell diesen ungewöhnlichen Fall thematisierten. Die Resonanz auf diese Aktion war überproportional hoch. Laut Berichten des Nachrichtenportals News Beep brachte die Verkaufskampagne bis zum aktuellen Stand etwa 280.000 Dollar ein.

Reaktion der Tierschutzbehörde

Jeffrey Parker fungiert als Leiter des Tierschutzes im Hanover County. Zunächst zeigte er sich ungläubig über die massive Resonanz der Öffentlichkeit. Er betonte, dass die Reaktion auf den Vorfall bemerkenswert war. Parker fügte scherzhaft an, dass sich viele Menschen mit der Situation des Tieres identifizieren konnten. Das Foto der Szene wurde von Samantha Martin für Hanover County Protection via AP bereitgestellt.

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Verwendung der gesammelten Mittel

Die Einnahmen aus dem Merchandise-Verkauf werden gezielt für den Tierschutz verwendet. Es sollen Bodycams für die Tierschutzbeamten im Hanover County erworben werden. Zusätzlich dienen die Mittel dem Bau neuer Unterkünfte für die betreuten Tiere. Die Anschaffung der Ausrüstung und der Ausbaupläne sollen die Arbeitsbedingungen der Beamten verbessern.

Aktueller Status des Tieres

Der Waschbär selbst wurde nach dem Vorfall glücklicherweise nicht verletzt. Er wurde später frei gelassen und konnte in die Freiheit entweichen. Seitdem wurde der Waschbär im Hanover County nicht mehr gesichtet. Fans haben dem Tier jedoch Treue bewahrt. Die Tierschutzbeamten im Hanover County können nun über ausreichend finanzielle Mittel für ihre Arbeit verfügen.